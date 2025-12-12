Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un hombre en Reus por el presunto asesinato de su pareja el pasado septiembre

El cadáver de la víctima apareció en un barranco el pasado 8 de septiembre

Los Mossos investigan la muerte de una mujer en Riudecanyes

Casi 2,7 millones de españolas han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja

Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años por la muerte violenta de su pareja el pasado mes de septiembre en Riudecanyes (Baix Camp). La detención, realizada este pasado miércoles, se llevó a cabo en Reus como resultado de una investigación de la policía catalana, que lo considera autor de los hechos delictivos.

La investigación se inició el pasado 8 de septiembre con el hallazgo del cuerpo de una mujer de 36 años en el barranco del Gendre, en el término municipal de Riudecanyes y cerca de la carretera T-313. Inicialmente, los Mossos d'Esquadra trataron el caso como un posible suicidio, ya que la hipótesis apuntaba a esta opción. Sin embargo, tras la autopsia practicada a la mujer, descartó esta posibilidad y confirmó que se trataba de una muerte criminal.

Con la información forense, la policía catana continuó investigando y recogió pruebas que vinculaban al hombre, su pareja, como presunto autor de la muerte violenta de la mujer. Todo esto llevó a su detención por parte de los Mossos, este miércoles en Reus. El arrestado ha pasado este viernes por la mañana a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 3 de la capital del Baix Camp.

