Detenido un hombre en Reus por el presunto asesinato de su pareja el pasado septiembre

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años por la muerte violenta de su pareja el pasado mes de septiembre en Riudecanyes (Baix Camp). La detención, realizada este pasado miércoles, se llevó a cabo en Reus como resultado de una investigación de la policía catalana, que lo considera autor de los hechos delictivos.

La investigación se inició el pasado 8 de septiembre con el hallazgo del cuerpo de una mujer de 36 años en el barranco del Gendre, en el término municipal de Riudecanyes y cerca de la carretera T-313. Inicialmente, los Mossos d'Esquadra trataron el caso como un posible suicidio, ya que la hipótesis apuntaba a esta opción. Sin embargo, tras la autopsia practicada a la mujer, descartó esta posibilidad y confirmó que se trataba de una muerte criminal.

Con la información forense, la policía catana continuó investigando y recogió pruebas que vinculaban al hombre, su pareja, como presunto autor de la muerte violenta de la mujer. Todo esto llevó a su detención por parte de los Mossos, este miércoles en Reus. El arrestado ha pasado este viernes por la mañana a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 3 de la capital del Baix Camp.