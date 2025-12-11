Reus convertirá la calle Astorga en un gran eje cívico con más zonas verdes, espacios de paseo y un carril bici

El Ayuntamiento de Reus ha presentado el proyecto de transformación profunda de la calle Astorga en un gran eje cívico que, desde esta misma semana, también incorpora aportaciones ciudadanas recogidas a través de diferentes reuniones. Dividido en dos fases temporales, el proyecto contempla el aumento de hasta un 90% del espacio de aceras y más de 3.000 nuevas plantas. La renovación total de una de las calles más importantes del sur de Reus, la zona de la ciudad que se presenta al Pla de Barris del Govern, con una inversión de 25 millones de euros, también prevé la creación de un carril bici.

El proyecto de reurbanización busca la mejora de la conectividad entre las zonas sur y centro de la ciudad de Reus, hasta el entorno de la estación de trenes, mediante una movilidad más sostenible y accesible que favorezca el uso de la bicicleta y la mejora de la conexión de los recorridos del transporte público urbano. Desde el Ayuntamiento de Reus definen el proyecto como "un elemento articulador y conector con las calles, las zonas verdes y los equipamientos adyacentes en la calle".

La propuesta presentada se centra en los objetivos marcados en el plan de mandato municipal y que buscan una ciudad más verde, con incremento de la vegetación y la creación de nuevos espacios, así como de zonas de descanso, de paseo y de ocio. Según datos proporcionados por el consistorio, algunos indicadores del proyecto prevén un incremento general de más del 90% de las aceras, especialmente en las calles de la Papallona y del Escultor Sunyol. Se plantarán más de 3.000 arbustos y un centenar de nuevos árboles, así como 8.000 plantas más en todo el proyecto.

La mejora y renovación del alumbrado público y del mobiliario urbano también se llevará a cabo con la aplicación del eje cívico en la calle Astorga, con el objetivo de mejorar el confort de la ciudadanía: habrá hasta 120 farolas nuevas y se instalarán más de 100 bancos y sillas urbanas. Finalmente, entre otros objetivos, el proyecto también busca mejorar la gestión de los recursos hídricos, incluyendo como la gestión de todo el ciclo del agua para mantener o incrementar el agua disponible para el abastecimiento de los propios espacios, favoreciendo su reutilización.

Fases del proyecto e inversión

El proyecto se dividirá en dos fases, previa partición de la calle Astorga en dos tramos: el primero irá desde la rotonda de la avenida Sant Bernat Calvó hasta la rotonda de la avenida Mediterrani; y el segundo desde este punto hasta la rotonda de la calle Flix. La actuación empezará por el primer ámbito en dos fases: primero un tramo de la calle Astorga y las calles Papallona y Escultor Sunyol, y después el resto de la calle Astorga. El primer tramo consta de una inversión cercana a los 4,4 millones de euros, divididos en 1,8 millones de la primera subfase y 2,6 millones de la segunda.

La previsión del Ayuntamiento es iniciar las obras de ambas fases durante el 2026, sin llegar a concretar más la fecha. La actuación cuenta con la financiación de la Diputació de Tarragona, con una subvención de más de 737.000 euros. A la vez, la de la calle Astorga es una de las grandes actuaciones previstas en el proyecto de transformación urbana de los barrios del sur de Reus, dentro del Plan de Barrios del Govern de la Generalitat, que tiene una inversión prevista de 25 millones en cinco años.