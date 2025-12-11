La Guàrdia Urbana de Tarragona incorpora cámaras en los uniformes para grabar las actuaciones policiales

Los agentes de la Guàrdia Urbana de Tarragona llevarán cámaras incorporadas en el uniforme que grabarán las actuaciones policiales. Esta medida se empezará a aplicar este próximo año, 2026, con la obtención de entre 20 y 25 aparatos, que serán usados por "todas las patrullas operativas de las calles". El objetivo del cuerpo de seguridad es que en 2027 todas las parejas policiales dispongan de una cámara, algo que contará con una inversión total aproximada de 133.000 euros.

En declaraciones a la ACN, el intendente de cuerpo de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, ha anunciado la medida y ha explicado que el tratamiento que tendrán las imágenes grabadas será "el mismo" que se aplica en las imágenes de las cámaras de videovigilancia en los espacios públicos. "Seremos muy escrupulosos con el tratamiento de los datos que se graben", ha asegurado.

El intendente ha avanzado que, más allá de la transparencia de cara a la población, "también hay un efecto interno", puesto que "el policía sabe que se graba su intervención". Por lo tanto, la grabación "tanto le puede servir a la administración con efecto probatorio, como a la ciudadanía si en algún momento hace llegar una queja o una denuncia". En un futuro, la policía local tarraconense también dispondrá de unas cámaras incorporadas a las armas Taser, que se pondrán en marcha al recibir la autorización desde la comisión de videovigilancia de Catalunya y la Generalitat.

El uso de estas cámaras de seguridad incorporadas al uniforme se iniciará en 2026 y está previsto que la aplicación completa se alargue un año para abarcar todas las parejas policiales del cuerpo. Habrá una cámara por binomio, ha explicado el intendente. El Ayuntamiento de Tarragona ya ha previsto en los presupuestos aprobados para el año que viene una primera aportación de 50.000 euros, a los que en el futuro habrá que añadir 83.000 euros más.

Vázquez ha asegurado que este tipo de tecnología "ayuda muchísimo" a los agentes. "Allí donde la policía no se puede poner, o necesitamos a tres agentes durante 24 horas, pondremos la nueva tecnología, ya sean drones, circuitos de vigilancia o cámaras personales", ha afirmado el intendente. Entre las futuras novedades, también está prevista una nueva aplicación para dispositivos móviles para mejorar la comunicación inmediata de la ciudadanía con los cuerpos de seguridad en casos de emergencia. Esta aplicación está actualmente en desarrollo de forma conjunta con otros municipios del Camp de Tarragona: Reus, Cambrils, El Catllar, La Canonja, Constantí y Mont-roig del Camp, además de la capital.