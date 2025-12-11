Los economistas creen que la gigafactoría de IA en Móra la Nova (Tarragona) sería una gran oportunidad

Los economistas de Tarragona consideran que la implantación de una gigafactoría de inteligencia artificial (IA) en Móra la Nova (Ribera d'Ebre) “supondría una gran oportunidad de desarrollo económico” para el territorio y apoyan “ampliamente” el proyecto, según han afirmado públicamente este jueves.

El Colegio de Economistas de Catalunya ha presentado una encuesta sobre la situación económica, que detalla que la mitad de los economistas tarraconenses opina que la gigafactoría tendría “un impacto económico y social muy importante para el territorio”; mientras que un 46,2 % cree que “puede tener efectos beneficiosos, pero con retos a gestionar”.

Móra la Nova es una de las aspirantes a acoger una de las cuatro primeras gigafactorías europeas de inteligencia artificial. Su candidatura está impulsada por el Gobierno y un consorcio público privado liderado por Telefónica y prevé una inversión cercana a los 5.000 millones de euros.

El sector aplaude la estabilidad política

Los economistas de Tarragona también señalan que “la economía catalana sigue su curso positivo”: el 34,8% de los miembros de la entidad opina que ahora está mejor que hace un año; el 44,1% considera que se mantiene igual y el 19,4%, peor. Además, puntualizan que el sector financiero es el principal beneficiario del crecimiento de la economía, con un 31,1% de apoyo, seguido del Estado (24,9%), los inversores (19,9%) y el tejido empresarial (9,3%). Solo el 1,1% identifica a los trabajadores como beneficiarios.

Los encuestados indican también que “la estabilidad política catalana ha mejorado en el último año”, aunque persisten problemas como el déficit fiscal con el Estado (44,1 %), la dificultad de acceder a una vivienda (38 %) y el déficit en infraestructuras y comunicaciones (32 %).

Por otra parte, casi 8 de cada 10 economistas afirman que la principal urgencia a la que debe dar respuesta la Generalitat de Catalunya es simplificar las normas y procesos burocráticos, diseñar servicios públicos pensando en las necesidades de la ciudadanía (32,4 %), garantizar la atención ciudadana presencial (31,7 %) y digitalizar de manera integral la Administración.