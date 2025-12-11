La ciudadanía de Tarragona gasta casi medio millón de euros en una edición récord de los bonos comercio

Este pasado mes de noviembre se llevó a cabo una nueva campaña de los Bons Comerç por parte del Ayuntamiento de Tarragona que resultó ser un éxito de participación. En general ha sido "una campaña muy masiva y con una respuesta espectacular", indican desde el consistorio, que ha terminado con el 99% de los 30.000 bonos activados durante la segunda semana de la campaña, concentrados sobre todo entre el 13 y el 20 de noviembre. Las actividades en las calles ayudaron a dar visibilidad a la campaña y a llenar de gente el centro desde el primer día.

La consellera de Comercio de Tarragona, Montse Adan, se ha mostrado muy satisfecha ante los resultados presentados este jueves: “Incentivar el comercio de proximidad durante todo el año y dar a conocer tiendas y productos que tenemos cerca de casa y en los que no hemos entrado nunca, este es uno de los objetivos de los bonos comercio que creemos que hemos logrado”. Adan considera que los Bons Comerç ya son "un modelo consolidado que ha venido para quedarse” y ha avisado que, tras el éxito de esta última edición, el Ayuntamiento estudia hacer dos campañas anuales.

Por su parte, desde la Cambra de Comerç de Tarragona, el vicepresidente Lluís Colet ha querido “agradecer la participación y colaboración de todos los establecimientos que han hecho que la campaña sea un éxito otro año”. Y ha valorado “muy positivamente la época del año en que se hace la campaña que coincide con la más floja en ventas y activa las compras de antes de Navidad”.

El balance en cifras

En términos económicos, este dato se ha traducido en 150.000 euros en descuentos entre la ciudadanía, que han generado unos 621.000 euros en compras, lo que se traduce en un gasto de 472.000 euros parte de los consumidores en los 11.476 tickets de compra asociados, dinamizando las ventas del mes de noviembre, tradicionalmente más flojo. El centro de la ciudad, con un 70% del consumo, es la zona más favorecida, seguida de los barrios de Ponent, que tienen el 30% restante. De forma general la media es de 2,59 bonos por ticket utilizado y un ticket medio general de 54,11 euros.

Estos dos datos demuestran que por cada euro subvencionado por el Ayuntamiento, los consumidores han aportado 4,18 euros de gasto directo, o el que es lo mismo, el 24% del importe de los tickets ha sido subvencionado, y el 76% restante, ha sido por parte de los consumidores. En cuanto a la restauración, se han invertido unos 700 bonos como novedad; pero una vez más la alimentación es el sector que más bonos concentra, con unos 11.500; seguido de la moda, con unos 4.700 bonos; y finalmente el calzado, con 3.300 bonos. En conjunto, estos ámbitos suman cerca del 67% y unos 83.000 euros.