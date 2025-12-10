Reabre un carril en la AP-7 tras un accidente con 18 vehículos implicados en Roda de Berà (Tarragona)

La autopista AP-7 mantiene este miércoles un solo un carril abierto a la altura de Roda de Berà (Tarragonès), en sentido sur, tras un accidente múltiple que tuvo lugar este pasado martes a primera hora de la noche en el que se vieron implicados 18 vehículos. Las tareas de retirada de los vehículos están provocando retenciones de hasta 3,5 kilómetros que llegan hasta El Vendrell.

El accidente tuvo lugar el martes sobre las 20:30 horas, cuando un camión chocó contra la mediana en el kilómetro 224 de la AP-7 en Roda de Berà y desencadenó varias colisiones que afectaron a otros 17 vehículos. En ese momento se cortó parcialmente la circulación en dirección Tarragona, que hasta el momento no ha podido ser recuperada por completo.

Desde el Servei Català de Trànsit (SCT) recomiendan a los conductores optar por la A-7, o el enlace entre la AP-2 y la A-27 en sentido sur como posibles alternativas a las retenciones.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a diversas personas afectadas en el accidente de este martes y trasladó a una en estado menos grave al Hospital de Santa Tecla de Tarragona.