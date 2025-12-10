La desestacionalización del turismo gana terreno en Tarragona: la mitad de visitantes llega en temporada baja

El sector turístico de la provincia de Tarragona ha logrado 21.748,664 pernoctaciones este 2025, un 2,9% más respecto al año 2024. El destino ha crecido especialmente en temporada baja, un 12% entre los meses de enero y mayo, y un 10% de septiembre a diciembre, respecto al 2019. Durante el verano, se ha producido un estancamiento. La presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, ha explicado que los mercados internacionales han liderado este crecimiento, con un 51,5% de las pernoctaciones. "Es una temporada satisfactoria, de consolidación, pero no es un año de récord", ha dicho.

Según los datos del Tourism Fecha System de Eurecat, se han registrado 21.748.664 pernoctaciones en la demarcación de Tarragona este año. Se trata de un incremento del 2,9% respecto al 2024. En la Costa Daurada se han logrado 20.207.150 pernoctaciones, un +3,1% respecto al año pasado, y en las Terres de l'Ebre se ha llegado a las 1.541.514, y esto supone un ligero descenso, del 0,5% respecto a 2024. En cuanto a las llegadas, se han recibido 5.819.764 visitantes en el conjunto de la provincia. Esto representa un 1,8% más respecto al año anterior, con 5.300.945 llegadas a la Costa Daurada y 518.819 en el Ebro.

En la presentación hecha este miércoles de los datos turísticos de este 2025, la presidenta de la FEHT ha subrayado el crecimiento de un 12% entre enero a mayo y de un 10% de septiembre a diciembre respecto al 2019, año de prepandemia. "En junio, julio y agosto no ha habido un crecimiento respecto a la referencia de 2019", ha concretado Cabré. Según ella, las cifras son todavía muy importantes para el destino porque durante los meses de verano se logran los 11 millones de pernoctaciones. "Casi el 50% de estas pernoctaciones se generan en verano, pero el otro 50%, que es muy relevante, es donde ponemos todos los esfuerzos a crecer, se están consiguiendo lentamente", ha indicado.

El mercado internacional lidera el crecimiento

El mercado internacional ha liderado el crecimiento de este 2025, invirtiendo la tendencia del año pasado en un ligero dominio de este. Este mercado ha representado el 51,5% de las pernoctaciones, mientras que el nacional ha supuesto el 48,5%, con un descenso de un 3,2%. Cabré ha señalado que se trata de una bajada ligera, pero que no les sorprende porque durante los años de pandemia se había producido un crecimiento "muy importante", dado que las estancias eran más de proximidad. "No tenemos que olvidar que es nuestro primer mercado, por lo tanto, hay que trabajar en la fidelización de este por no perder terreno", ha comentado.

En cuanto a los principales mercados internacionales, destacan los incrementos del 20,7% del Reino Unido, del 21,7% de Irlanda y del 14,8% de Portugal. Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica presentan incrementos "más moderados". En caso del francés ha decrecido un 0,1%. Con todo, ha subrayado que la demarcación todavía no ha recuperado el mercado ruso, que había representado el tercer mercado, puesto que generó 1,3 millones de pernoctaciones en 2019. "Es un mercado que es muy interesante porque hace largas estancias y, además, estas están fuera de la temporada de verano", ha detallado.

Pernoctaciones por alojamientos turísticos

Respecto a los tipos de alojamiento, los hoteles de la demarcación han conseguido 11.104.686 pernoctaciones, un +4,1% respecto al año anterior. En el caso de los campings, se han cifrado en 8.163.377, un 1,2% más; y los apartamentos en 2.367.696, un 2,2% más. En concreto, a la Costa Daurada, los hoteles han tenido 10.347.401 pernoctaciones, un 4,7% más, los campings 7.449.037, un 1,21% más, y los apartamentos 2.350.141, un 2,2% más.

En cuanto a las Terres de l'Ebre, los alojamientos hoteleros han experimentado un descenso del 3,1%, con 757.285 pernoctaciones, mientras que los campings han crecido ligeramente un 0,7%, hasta 714.340 pernoctaciones. La estancia media global de los visitantes ha aumentado mínimamente hasta 3,74 noches, con 3,22 noches a los hoteles, 4,77 a los campings y 3,84 en los apartamentos.

Retos para el 2026

Entre los retos para el año próximo, desde la FEHT se han marcado continuar apostando por la desestacionalización, con el turismo deportivo, entre otros. "Las cifras de la desestacionalización son buenas, pero no son suficientes. Hace mucho de tiempo que lo decimos, nuestro objetivo es 365 días al año al 80% de ocupación, por lo tanto, todavía nos queda recorrido por hacer", ha reconocido Cabré. También ha dicho que seguirán trabajando para fidelizar el mercado de proximidad y para buscar mercados nuevos, como el asiático, el portugués y polaco, así como para conseguir el retorno del ruso.

La presidenta de la FEHT ha especificado que han iniciado acciones en Corea porque quieren captar este mercado. "Este requiere unas estrategias muy específicas, estamos trabajándolas de una forma muy directa", ha indicado. De hecho, ha explicado que desde el aeropuerto de Reus los han informado que ha habido un "crecimiento espectacular" desde el país asiático en la búsqueda del destino. "Empezamos a generar este interés y queremos que este 2026 se traduzca en pernoctaciones", ha afirmado.

Cabré también ha explicado que están estableciendo "puentes de diálogo más directos" con el aeropuerto de Reus y otros activos de la demarcación para trabajar conjuntamente. "El aeropuerto no abrirá más meses si no hay una operativa clara y la operativa necesita que haya establecimientos abiertos", ha asegurado. "Hemos establecido maneras de trabajo más indirectas y más constantes con el aeropuerto para favorecer estos crecimientos, hacia dónde los apuntamos y como lo tenemos que trabajar", ha añadido.