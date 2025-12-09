Seis detenidos y más de 1.000 plantas de marihuana incautadas por la Guardia Civil en Tarragona y El Vendrell

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones ilegales de marihuana en la provincia de Tarragona: una en El Vendrell y otra en Vespella de Gaià (Tarragonès). Según un comunicado, la operación, denominada NAIA, se saldó con la incautación de más de mil plantas y con la detención de seis personas implicadas en la práctica ilegal, acusadas de varios delitos de tráfico de drogas y defraudación. La investigación llevaba más de un año en curso.

El Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Tarragona (DFF) ha desarticulado dos plantaciones ilegales en la demarcación de Tarragona consideradas de interior, en una actuación en la que también se incautaron 2.900 euros en efectivo. La investigación de la operación NAIA, iniciada el mes de octubre de 2024, esclareció que la organización criminal había manipulado las acometidas de electricidad y que, para el transporte de la marihuana, utilizaban vehículos de alquiler. Según la Guardia Civil, esto convirtió la investigación en una "ardua labor de los agentes" debido a que el cambio constante de los vehículos dificultaba la identificación plena de los responsables de los transportes.

La actuación policial

La actuación policial tuvo lugar el pasado 26 de noviembre, cuando la Guardia Civil realizó un total de cuatro entradas en localidades tarraconenses: El Vendrell, Vespella y Salomó. En estos municipios se detectaron los cultivos de marihuana y se llevó a cabo la detención de cinco personas de entre 21 y 47 años, todas de nacionalidad colombiana. Días más tarde, el 1 de diciembre, se procedió a la sexta detención, de un hombre de 28 años y de la misma nacionalidad, considerado el líder de la supuesta organización criminal.

En total se incautaron 1.011 plantas de marihuana, 2.900 euros en efectivo y 282 gramos de sumidades floridas, así como material diverso utilizado en el cultivo y procesamiento de la droga.

A los seis detenidos se les acusa de varios delitos contra la salud: tráfico y cultivo de droga, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico, estimando en casi 47.000 euros la electricidad consumida de manera fraudulenta. Tanto los detenidos como la droga y el material incautado han sido puestos a disposición del juzgado de El Vendrell, que decretó la puesta en libertad de los acusados.