Seis detenidos y más de 1.000 plantas de marihuana incautadas por la Guardia Civil en Tarragona y El Vendrell

Se les atribuyen los delitos de tráfico y cultivo de droga, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico

Un hombre y un menor, heridos en la explosión de un coche en una gasolinera de Tarragona

El Vendrell y Salou encabezan el descenso de la criminalidad en la demarcación de Tarragona este 2025

Imagen de una de las plantaciones de marihuana desmanteladas por la Guardia Civil en El Vendrell y Vespella de Gaià (Tarragonès).

Imagen de una de las plantaciones de marihuana desmanteladas por la Guardia Civil en El Vendrell y Vespella de Gaià (Tarragonès). / Guardia Civil

Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones ilegales de marihuana en la provincia de Tarragona: una en El Vendrell y otra en Vespella de Gaià (Tarragonès). Según un comunicado, la operación, denominada NAIA, se saldó con la incautación de más de mil plantas y con la detención de seis personas implicadas en la práctica ilegal, acusadas de varios delitos de tráfico de drogas y defraudación. La investigación llevaba más de un año en curso.

El Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Tarragona (DFF) ha desarticulado dos plantaciones ilegales en la demarcación de Tarragona consideradas de interior, en una actuación en la que también se incautaron 2.900 euros en efectivo. La investigación de la operación NAIA, iniciada el mes de octubre de 2024, esclareció que la organización criminal había manipulado las acometidas de electricidad y que, para el transporte de la marihuana, utilizaban vehículos de alquiler. Según la Guardia Civil, esto convirtió la investigación en una "ardua labor de los agentes" debido a que el cambio constante de los vehículos dificultaba la identificación plena de los responsables de los transportes.

La actuación policial

La actuación policial tuvo lugar el pasado 26 de noviembre, cuando la Guardia Civil realizó un total de cuatro entradas en localidades tarraconenses: El Vendrell, Vespella y Salomó. En estos municipios se detectaron los cultivos de marihuana y se llevó a cabo la detención de cinco personas de entre 21 y 47 años, todas de nacionalidad colombiana. Días más tarde, el 1 de diciembre, se procedió a la sexta detención, de un hombre de 28 años y de la misma nacionalidad, considerado el líder de la supuesta organización criminal.

En total se incautaron 1.011 plantas de marihuana, 2.900 euros en efectivo y 282 gramos de sumidades floridas, así como material diverso utilizado en el cultivo y procesamiento de la droga.

A los seis detenidos se les acusa de varios delitos contra la salud: tráfico y cultivo de droga, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico, estimando en casi 47.000 euros la electricidad consumida de manera fraudulenta. Tanto los detenidos como la droga y el material incautado han sido puestos a disposición del juzgado de El Vendrell, que decretó la puesta en libertad de los acusados.

Barcelona rechaza retirar la beca literaria para autores latinoamericanos: “Estamos muy orgullosos”

Estas son las pruebas con las que el Supremo ha condenado al fiscal general

Detenido Belfegor, joven ciberdelincuente acusado de robar 64 millones de datos personales

El SIL 2026 reivindica su papel como feria de referencia internacional en el Congreso de FITAC en Colombia

El número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud ha aumentado un 36,8 % en la última década

Directo | Salut afirma que solo el 6% de los médicos han hecho huelga, cifra que Metges de Catalunya eleva al 45%

Felipe VI alerta del desafío que vive el español en EEUU por las decisiones de Trump

Anfac cifra en 120.000 millones el impacto del Plan España Auto 2030

