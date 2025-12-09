Un pueblo de Tarragona ha levantado el árbol de Navidad de ganchillo más alto de Catalunya

Este invierno, un árbol de Navidad muy singular, el más alto de Catalunya en su categoría, se ha convertido en símbolo de creatividad y espíritu comunitario: una estructura artesanal hecha a mano que demuestra dedicación, identidad y paciencia, y cómo las tradiciones también pueden reinventarse sin perder su esencia. El árbol ha sido creado y erigido por una agrupación social y cultural de un conocido pueblo turístico del litoral de Tarragona, que ha conseguido un original récord navideño gracias a la técnica del ganchillo, el 'ganxet' en catalán, e iluminar así una de las plazas más visitadas del municipio.

Esta se trata de la plaza Bonet de Salou (Tarragonès), cerca del paseo marítimo, que erige orgullosamente el árbol de Navidad hecho con ganchillo más alto de Catalunya. Con diez metros de altura, se ha convertido rápidamente en una atracción turística más de este pueblo del Camp, con los que supera con creces los anteriores récords de 8 metros de Alcanar (Montsià), y los 9,5 metros de altura del árbol de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà).

La gigante instalación, que cuenta con iluminación de colores durante las tardes y las noches, con el encendido del resto de luces navideñas del municipio, es una obra confeccionada por el Grup de Dones de Salou. Durante un año entero, unas 40 integrantes de la entidad han estado tejiendo a mano, una por una, hasta 2.500 piezas con el resultado de un árbol monumental e icónico.

Sin perder la reivindicación

La pieza se encendió por primera vez el 29 de noviembre, durante la fiesta de la llegada de la Navidad en Salou, en la que participaron el alcalde, Pere Granados, el propio Grup de Dones de Salou y centenares de vecinos. La edición incluye tres banderas hechas de ganchillo: una del municipio costero, una con los colores LGTBIQ+ y otra de Palestina, en solidaridad con el pueblo palestino. Para Granados, el árbol "es mucho más que una decoración de Navidad, es un símbolo de comunidad, de esfuerzo y de identidad local" que refuerza la pertenencia, solidaridad y diversidad.

En la iniciativa también han participado los jóvenes de la Masia Tous, a través de un taller creativo, y las regidurías de Cultura y Dinamización Económica de Salou. El árbol se ha elaborado exclusivamente con lana reciclada, un elemento que "añade valor a la propuesta" y que señala su enfoque sostenible. Según el Ayuntamiento de Salou, todo el material procede de excedentes y donaciones, lo que permite "dar una segunda vida" a los tejidos y convertirlos en una pieza artística colectiva.

Por su parte, la presidenta del Grup de Dones de Salou, Sílvia Rovira, asegura que el árbol es "el resultado de un año de trabajo pero sobre todo es fruto de una gran amistad, de muchas horas compartidas y de la ilusión de aportar alguna cosa bonita a nuestro pueblo". Para la salouense, la obra de la plaza Bonet ya "ha hecho historia", algo que les llena de orgullo por poder llevar "el nombre de Salou más arriba que nunca". Además, de forma literal.