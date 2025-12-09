Oposición en Cunit (Tarragona) al proyecto de un camping singular con piscina de olas artificiales

La plataforma SOS Natura Cunit se opone al proyecto de un camping singular en la población del Baix Penedès por la gran cantidad de agua que requerirá, ya que incluye una piscina de olas artificiales. La oposición también critica que los puestos de trabajo que tendrá el futuro resort serán "precarios", lo que definen como un "ataque directo" a la zona inmediata al camping, el entorno de Cal Pla, un vestigio modernista del dentro del municipio que ocupa un gran parque. La plataforma sostiene que esta zona también quedará "arrasada".

Por contra, el gobierno local defiende que la iniciativa privada conlleva una inversión de 40 millones de euros, tras la aprobación del plano urbanístico el pasado octubre, y reitera que cumple con todas las normativas. "Cunit no puede continuar viviendo solo del IBI o siendo un pueblo dormitorio", asegura la teniente de alcalde, Dolors Carreras. Este pasado domingo, un centenar de vecinos se manifestaron en contra del futuro camping, convocados por la plataforma SOS Natura Cunit.

Una gran cantidad de agua

La manifestación consistió en una marcha hasta el Ayuntamiento de Cunit para mostrar su rechazo a la implantación de un camping singular que plantea un proyecto de oleadas artificiales. Es una de las principales preocupaciones por la cual los ecologistas se muestran contrarios a esta iniciativa privada, que consideran que afectará negativamente al entorno natural de Cal Pla. Según los ecologistas, la piscina requerirá un volumen de 23.000 m³ de agua al año y tendrá un consumo anual que ascenderá hasta los 64.000 m³. Apuntan que tendrá pérdida de agua por evaporación que se elevará a los 14.000 m³ anuales. Unos consumos que la plataforma critica en un contexto en que el país ha sufrido sequía continuada durante dos años.

Desde el Ayuntamiento, Carreras reitera que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emitido los informes favorables correspondientes para llevar a cabo la iniciativa. A la vez, pone énfasis en la conexión que costeará la empresa privada para conectarse con la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cubelles-Cunit, con que la empresa prevé hacer uso para sus necesidades. Además, Carreras apunta que la primera vez que se llene la laguna artificial se hará con agua proveniente del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT). Por otro lado, desde el gobierno indican que la compañía generará su propia energía con fuentes renovables.

Preocupación por el "pulmón verde" de Cunit

Otra de las cuestiones que critican los ecologistas sobre el proyecto es el impacto que este pueda tener en el "pulmón verde" en el norte de la localidad. Según Laura Castellanos, miembro de SOS Natura Cunit, la construcción de esta piscina comportará que "se arrase" el terreno para colocar los motores necesarios para crear las olas artificiales. Por su parte, el consistorio asegura que se ha acordado que la empresa costee la construcción de un carril bici hasta la estación de tren y también ceda el uso público de los jardines franceses que hay en la finca. La empresa tendrá que rehabilitar la Masia Cal Pla, un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), que se utilizará como recepción del alojamiento turístico.

En cuanto a la ocupación que prevé la empresa, el gobierno local dice que es una manera de diversificar la oferta laboral del municipio. Según la primera teniente de alcalde, la compañía podrá dar trabajo a 1.500 personas de forma directa y 3.000 de manera indirecta. Una cifra que los ecologistas reducen notablemente y critican que se tratará de lugares de trabajo "precario". "Es trabajo estacional, que ya tenemos hoy en día, pero con masificación y una ocupación de los servicios", lamenta Castellanos. Desde el gobierno local, insisten que el proyecto comportará una inversión total de 40 millones de euros. "Si Cunit lo deja pasar, mal", insiste Carreras.

No descartan la vía judicial

Con todo, el plan urbanístico para la instalación del camping recibió el apoyo de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, a excepción de ERC y dos regidores no adscritos, el pasado mes de octubre. Desde el gobierno local aseguran que la iniciativa cumple con la normativa establecida y que resto está pendiente de recibir e incorporar los informes de Bombers y del Departamento de Agricultura correspondientes. Según SOS Natura Cunit, la Comisión de Urbanismo celebrada hace quince días en Igualada requirió que se aportaran más informaciones al respecto. En este sentido, la entidad no descarta la vía judicial para intentar parar el proyecto.