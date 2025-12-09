Un operativo policial en Tarragona se salda con 4 detenidos y más de 450 identificados en tres semanas

El barrio de Campclar, en Tarragona, fue objeto de un plan de acción de seguridad organizado conjuntamente desde la Guàrdia Urbana de la ciudad y los Mossos d'Esquadra. El operativo, realizado durante 21 días del pasado mes de noviembre, se saldó con 452 identificaciones, la detención de cuatro personas y el control de 240 vehículos, además de otras decenas de denuncias penales.

El plan de acción en el barrio de Ponent de Tarragona tuvo lugar entre los días 3 y 23 de noviembre y ambos cuerpos de seguridad dedicaron más de 190 horas de patrullaje. La operación, según revela la Guàrdia Urbana de Tarragona en un comunicado, estaba destinada a "incrementar la presencia policial, reducir el incivismo, combatir las actividades ilícitas y mejorar la seguridad viaria de la zona".

Durante estas tres semanas se llevaron a cabo cuatro detenciones: una por una orden de búsqueda y detención, otra por un positivo penal en control de alcoholemia y dos más por quebrantamiento de condena. Además, se pusieron 120 denuncias policiales: de las cuales 44 fueron por tráfico, 24 por conductas incívicas, 16 con confiscación de arma u objeto peligroso, 29 por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, 5 por consumo de alcohol en la vía pública, 1 por alteración del orden y 1 por vertido de residuos. También se instruyeron 8 diligencias judiciales.

Paralelamente a estas actuaciones, los cuerpos policiales realizaron inspecciones en varios establecimientos, donde se levantaron actas por los incumplimientos detectados. Además, se establecieron contactos con otros establecimientos y vecinos para recoger sus inquietudes, detectar nuevas problemáticas y reforzar la comunicación bidireccional.

El operativo policial contó con la participación de unidades especializadas de ambos cuerpos de seguridad, tanto de Mossos como de la Guàrdia Urbana, con el objetivo de maximizar la efectividad de las actuaciones. Entre ellas, la Unidad de Dron (UDRON), la Unidad Canina (UCAN), la Unidad de Medio Ambiente (UMA), la Unidad de Investigación Básica (UIB), y la Unidad de Refuerzo de Proximidad (UPRP) de la Guàrdia Urbana, a més de el ARRO de los Mossos d’Esquadra.