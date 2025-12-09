Economía
El Gobierno licita la seguridad del tráfico ferroviario entre València Nord y La Boella (Tarragona) por 13,8 millones
Se instalarán detectores de caída de objetos y cierres de protección
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 13,8 millones de euros, a través de Adif Alta Velocidad, la instalación de sistemas para mejorar la seguridad de la explotación ferroviaria en la línea entre las estaciones de València Nord y el Cambiador de la Boella (Tarragona).
La actuación está asociada al cambio de ancho de convencional a estándar en el marco del desarrollo del Corredor Mediterráneo entre el norte de la Comunitat Valenciana y el sur de Tarragona, informa el Ministerio en un comunicado este martes.
El contrato se licita por 13.883.000 euros. Se instalarán Detectores de Caída de Objetos (DCO) en la vía en los 95 pasos superiores que hay entre Alboraia y l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), que supervisarán que la vía esté libre de obstáculos. También, como medida complementaria de seguridad, se están colocando en los pasos superiores de esta vía cerramientos de protección antivandálica.
Los sistemas DCO son mallas de fibra óptica que se instalarán en los dos lados de los pasos superiores de vehículos que atraviesan la línea ferroviaria si hay riesgo de caída de los vehículos, y en los pasos superiores otras líneas ferroviarias de tráfico convencional de mercancías cuando la velocidad de la línea sea superior de 160 kilómetros por hora y exista riesgo de caída de las cargas. Los detectores permiten conocer en todo momento si hay algún obstáculo en la vía. Es una actuación que contribuye a conseguir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia