El Gobierno licita la seguridad del tráfico ferroviario entre València Nord y La Boella (Tarragona) por 13,8 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 13,8 millones de euros, a través de Adif Alta Velocidad, la instalación de sistemas para mejorar la seguridad de la explotación ferroviaria en la línea entre las estaciones de València Nord y el Cambiador de la Boella (Tarragona).

La actuación está asociada al cambio de ancho de convencional a estándar en el marco del desarrollo del Corredor Mediterráneo entre el norte de la Comunitat Valenciana y el sur de Tarragona, informa el Ministerio en un comunicado este martes.

El contrato se licita por 13.883.000 euros. Se instalarán Detectores de Caída de Objetos (DCO) en la vía en los 95 pasos superiores que hay entre Alboraia y l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), que supervisarán que la vía esté libre de obstáculos. También, como medida complementaria de seguridad, se están colocando en los pasos superiores de esta vía cerramientos de protección antivandálica.

Los sistemas DCO son mallas de fibra óptica que se instalarán en los dos lados de los pasos superiores de vehículos que atraviesan la línea ferroviaria si hay riesgo de caída de los vehículos, y en los pasos superiores otras líneas ferroviarias de tráfico convencional de mercancías cuando la velocidad de la línea sea superior de 160 kilómetros por hora y exista riesgo de caída de las cargas. Los detectores permiten conocer en todo momento si hay algún obstáculo en la vía. Es una actuación que contribuye a conseguir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.