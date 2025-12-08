El sector turístico de Tarragona y el Ebro logra un 75% de ocupación en el puente de diciembre

La ocupación turística en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre ha llegado al 75% durante el puente de la Constitución, entre el 6 y el 8 de diciembre. A pesar de que el sector hotelero ofrece solo el 30% de la oferta por estas fechas, ha habido una muy buena ocupación en pisos turísticos, alojamientos rurales y campings, teniendo en cuenta que las previsiones pronosticaban una ocupación un poco mayor. El buen tiempo ha favorecido la ocupación y el sector celebra que se mantenga una tendencia creciente hacia la desestacionalización.

El perfil del turista que ha pasado estos días en el territorio es el de un viajero de proximidad, sobre todo en las zonas interiores, y un turista deportivo en los hoteles de la costa, con muchos extranjeros venidos a los varios torneos celebrados a la Costa Daurada, y el turista "silver" de centro Europa ("tercera edad joven") en los campings.

Cómo ha apuntado Xavier Guardià, portavoz de la Federación Empresarial de Hostelería de Tarragona y el Ebro (FEHT), la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre no son un destino "prioritario" en estas fechas, donde atraen más destinos como la nieve o los viajes en las capitales europeas, pero las cifras de ocupación de este fin de semana son satisfactorias para el sector, con una media de entre el 70% y el 75%. "Esto incluye todos los mercados públicos y tipos de alojamiento", ha puntualizado. Entre los turistas ha predominado el turismo familiar, catalán y español, y también el francés.

Crecimiento de todo el año

El sector está muy satisfecho con los resultados de las iniciativas por la desestacionalización y que en una fecha como la del puente de diciembre la cifra de ocupación supere el 70%. "Es un poco la de los últimos años y sigue con la línea ascendiente de fuera temporada o de la temporada baja", ha destacado Guardià. "Este año hemos crecido en abril, mayo, junio, octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; y hemos mantenido en julio y agosto. Querríamos trabajar 12 meses, pero cada vez vamos alargando más", ha destacado el portavoz de la Federación. "Se está consiguiendo aguantar mejor la temporada mientras estás abierto", ha añadido.

También ha cambiado la tendencia de hacer las reservas a última hora porque no siempre se consigue un mejor precio. "A veces la oferta está más cara para que el hotel empiece las ofertas iniciales con los precios de las últimas habitaciones", ha explicado Xavier Guardià.

El viajero que tiene claro el destino para fechas como los puentes o los fines de semana largos, tampoco se fía de esperar a última hora y quieren "asegurarse" de tener alojamiento. El portavoz de la Federación Empresarial de Hostelería de Tarragona y el Ebro ha remarcado que en la cuestión de las reservas "cada vez hay más dos bandos", quienes buscan un alojamiento específico y que "se espabila", y aquellos a los que "les da igual" y esperan.