Interrumpida la circulación ferroviaria de la R17 de Rodalies entre Tarragona y Salou-PortAventura por una avería

La circulación ferroviaria de la línea R17 de Rodalies se encuentra interrumpida este lunes de la Inmaculada concepción entre las estaciones de Salou-PortAventura y Tarragona, según ha informado la operadora de trenes. Protecció Civil ha activado el plan Ferrocat en fase de prealerta, mientras que Renfe ha anunciado que pondrá a disposición de los usuarios un plan alternativo por carretera.

El origen de la interrupción se debe, según Protecció Civil, a una avería en la vía, aunque sin mayor concreción. La incidencia afecta al tramo entre las dos estaciones, operado únicamente por la línea comercial R17 de los Regionals. A consecuencia de esto, Renfe ha activado un servicio alternativo de transporte por carretera, aunque por el momento no está operativo.

Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat. La recomendación para los pasajeros es informarse a través de los canales oficiales de la operadora.

Esta incidencia se suma a la que hubo este domingo por la mañana, también dentro del puente de diciembre, y que afectó al tramo entre Castelldefels y Garraf y perjudicó durante una hora toda la circulación ferroviaria de los trenes de Regionals del sur.