Sucesos
Un hombre y un menor, heridos en la explosión de un coche en una gasolinera de Tarragona
La explosión no ha derivado en un incendio pero se ha precintado la gasolinera por seguridad
Un coche ha sufrido una explosión en una gaolinera de las afueras de Tarragona, este lunes a primera hora de la tarde. Según ha avanzado el Diari de Tarragona y ha confirmado EL PERIÓDICO de fuentes de los Bombers de la Generalitat, el incidente ha tenido lugar en una gasolinera del polígono industrial Riu Clar y constan dos personas afectadas, una de ellas, un menor en estado grave.
Los bomberos han recibido el aviso de emergencia a las 15:39 horas de este lunes, debido a la explosión de un vehículo mientras repostaba gas en una estación de servicio de la calle del Coure del polígono industrial, situado entre las poblaciones de Tarragona y Constantí. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación de Bombers de la Generalitat. Según fuentes oficiales, la explosión se habría producido por la sobrepresión del vehículo al repostar, y no ha derivado en un incendio pero se ha precintado la gasolinera por seguridad.
La explosión ha provocado afectación a dos personas: el conductor del vehículo y un niño que viajaba con él. Ambos han sido trasladados a un centro hospitalario por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) para la revisión de su estado de salud. Según el SEM, el menor ha sido trasladado en estado grave al Hospital Joan XXIII de Tarragona, tras ser atendido in situ.
Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado los Mossos d'Esquadra, que están investigando las posibles causas de la explosión. Tras precintar la estación de servicio, los Bombers de la Generalitat ya no se encuentran allí. El vehículo afectado también será retirado en las próximas horas.
