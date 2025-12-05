Tortosa invertirá 856.000 euros en la remodelación de la fachada fluvial del Ebro para acercar la ciudad al río

El Ayuntamiento de Tortosa remodelará, con tres actuaciones, toda la fachada fluvial del margen izquierdo del Ebro, entre el mercado municipal y el antiguo club de remo. El consistorio quiere "abrir la ciudad hacia el río" y creará una zona lúdica y de ocio y un nuevo carril bici, y se reordenará el tráfico y los aparcamientos de vehículos en todo este tramo. La inversión prevista es de 856.160 euros, y el consistorio financiará la mitad con ayudas de la Diputació de Tarragona.

El alcalde Jordi Jordan (Movem Tortosa-PSC) explicó este jueves que los proyectos tienen un periodo de ejecución de cuatro meses, que se pueden llevar a cabo en paralelo y confía que las actuaciones estén terminadas el primer trimestre del año que viene. "Es un proyecto ilusionante que supondrá un cambio significativo", ha dicho.

La primera fase de la remodelación incluye una zona de ocio, que el alcalde ha recordado que "era un compromiso electoral". Incluirá dos locales, uno más grande con función de bar, con una terraza con vistas al río, y otro más pequeño que se prevé que sea una churrería y una heladería. Serán dos edificaciones de acero y revestidas de madera, que tendrán la misma estética y los colores corporativos de la ciudad. El consistorio licitará la gestión más adelante.

En la segunda fase se creará un carril bici entre el Pont Roig de la Vía Verde, el paseo de ribera y el mercado municipal, se reordenará el tráfico con una rotonda ante la comisaría de la Policía Nacional, entre la rambla Felip Pedrell y el paseo de Ribera, se crearán dos zonas verdes con fuentes y se redirigirá la circulación de vehículos en todo el tramo con un carril por sentido y una zona de aparcamientos en batería en la parte derecha.

Esta reordenación del espacio también se hará en el tramo entre el Pont Roig y el mercado municipal, donde retirarán las islas de contenedores y también se moverán las plazas de aparcamiento a la parte de los edificios residenciales, sin que se pierdan plazas, según ha asegurado el alcalde. "Esto nos permitirá tener esta visión panorámica del río", ha destacado Jordan. En la zona también se instalará una taquilla para las entradas a los laúdes Lo Sirgador, un estand con bicicletas eléctricas (un servicio que ya se ha sacado a licitación junto con los puntos de alquiler que habrá en el circuito verde de las murallas), y una parada del tren turístico que se está acabando de construir y que emula el antiguo Carrilet.

El gobierno municipal celebra poder dar respuesta a "una vieja reivindicación" porque, como han hecho otras ciudades, empiece "un proceso en el que Tortosa vuelva a mirar al río desde un punto de vista lúdico, patrimonial y natural". Jordan ha defendido que la ciudad ofrecerá "un espacio mucho más adecuado, mucho más vital y sobre todo donde el río Ebro será el protagonista" para los ciudadanos de Tortosa, gracias a este "triple proyecto que quiere abrir la ciudad de cara al río".