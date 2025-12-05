Tortosa deberá aplicar la Zona de Bajas Emisiones en 2026 tras una corrección de la Generalitat

Tortosa deberá aplicar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en 2026, en contra de lo que había afirmado la Generalitat hace tres semanas. El 18 de noviembre, la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental de Catalunya comunicó al Ayuntamiento de Tortosa que la ciudad quedaba exenta de delimitar su propia zona de exclusión, como sí lo han hecho Tarragona y Reus, debido a la "buena calidad del aire". Sin embargo, este jueves el consistorio recibió una corrección de la Generalitat afirmando que sí que tendría que activar las restricciones, y que la fecha marcada era el año 2026.

La buena calidad del aire de la capital del Baix Ebre fue el argumento para evitar la obligación de tener una ZBE en una ciudad que supera, por poco, los 35.000 habitantes. A mediados del mes de noviembre pasado, la Generalitat confirmó que no se debería aplicar la ZBE en Tortosa, pero ahora ha corregido la información y afirma que sí que deberá aplicar las restricciones. En un comunicado, el consistorio atribuye el cambio a que la ciudad supera los valores objetivo del ozono troposférico, a pesar de que no supera los máximos de contaminación de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras ni de contaminantes de dióxido de nitrógeno.

La corrección de la Dirección General de la Generalitat obliga a la ciudad del Ebro a tener una ZBE diseñada y en marcha cuando termine el 2026, en apenas un año. Desde el consistorio señalan en un comunicado que, cuando se recibió la primera notificación informando de que no se tendría que implantar la ZBE, se renunció a la subvención concedida para ponerla en marcha. A pesar de esto, aseguran que se justificó un importe de 11.000 euros ya concedido antes del final del plazo, el 30 de noviembre.

Desde el Ayuntamiento de Tortosa, el alcalde Jordi Jordan (Movem Tortosa-PSC) ha rechazado hacer declaraciones oficiales pero ya han apuntado que se optará a nuevas ayudas económicas si se abren futuras convocatorias. Desde Junts per Tortosa, el principal partido del pleno y único de la oposición, lamentan la situación y han acusado al gobierno municipal de "incapacidad" por perder 188.000 euros para iniciar la ZBE.

En la demarcación de Tarragona son dos las zonas de exclusión que ya están activas: la primera en Reus, que activó las sanciones este pasado 1 de diciembre; y la otra en la capital, Tarragona, que lo hará el próximo 31 de diciembre. Estas dos son las únicas ciudades de más de 50.000 habitantes de la provincia.