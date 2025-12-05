La Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona proyectan la futura comisaría policial mixta en la estación de autobuses

El Ayuntamiento de Tarragona y el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya han firmado este viernes un convenio patrimonial que asegura la creación de una nueva comisaría de policía de proximidad en Battestini. El nuevo equipamiento, situado bajo la estación central de autobuses de la plaza Imperial Tarraco, será de uso compartido entre la Guàrdia Urbana de Tarragona y los Mossos d'Esquadra, y tendrá más de 800 m2 de espacio disponible.

En este sentido, el pacto suscrito por ambas administraciones es un paso más para garantizar la futura comisaría, que será la primera de toda Catalunya en ser compartida a partes iguales entre los Mossos d'Esquadra y una policía local. La construcción de la comisaría, que fue confirmada por la consellera de Interior, Núria Parlon, durante una visita en la ciudad el pasado mes de mayo, todavía no tiene fecha de inicio, pero sí se ha avanzado que será la Generalitat la encargada de la redacción del proyecto técnico y la dirección facultativa, mientras que la licitación y la ejecución de las obras irán a cargo del consistorio.

La nueva comisaría se ubicará en la planta baja de la estación central de autobuses, en unos espacios ahora utilizados por entidades culturales y sociales que son de titularidad municipal. El espacio tiene una superficie de 812,75 m². El convenio patrimonial entre las dos administraciones establece las fórmulas de coordinación técnica y jurídica necesarias para la gestión de este espacio compartido.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha asegurado que “este convenio es un paso importantísimo porque esta nueva equipación será fundamental para ofrecer un servicio de seguridad más próximo a la ciudadanía, nos permitirá recoger denuncias y se convertirá en punto de referencia de las patrullas a pie en el centro de la ciudad”. El alcalde ha añadido que esta comisaría de proximidad “es una apuesta clara por la convivencia y la seguridad. La colaboración entre la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra reforzará la eficiencia del servicio y permitirá ofrecer una respuesta ágil y coordinada a las necesidades de Tarragona”.

Por otro lado, el Ayuntamiento insta al Departamento de Interior a devolver la planta baja de la calle Doctor Mallafré 7, donde actualmente hay la Oficina de Atenció Personalitzada de Mossos d'Esquadra, una vez la nueva comisaría de Battestini ya esté operativa.