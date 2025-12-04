Tarragona presenta el Plan de Gestión del conjunto romano de Tarraco, pionero en el Patrimonio Mundial de Catalunya

El Conjunto Arqueológico de Tarraco ya tiene su hoja de ruta. Aprovechando la celebración del cuarto de siglo desde que la Unesco añadió el patrimonio romano de Tarragona en su lista de conservación, este jueves el ayuntamiento y la Generalitat han presentado el nuevo Plan de Gestión de los restos arqueológicos, que tendrá el objetivo de garantizar la conservación, la autenticidad y la integridad del conjunto. La activación del plan será paralela a la del Consorcio de Tarraco, con el que la ciudad pone punto y final a un año entero de actos para recordar los 25 años de pertenencia a la Unesco.

El Plan de Gestión es una herramienta que la Unesco recomienda a los conjuntos y monumentos ya declarados Patrimonio de la Humanidad y, de hecho, es un requisito para aquellos elementos que pretenden ser candidatos a entrar a la lista. De este modo, Tarragona activa ahora una planificación que servirá para definir la dirección que debe tomar el conjunto arqueológico romano, tras once años de trabajos de redacción, y con la colaboración de la Generalitat de Catalunya. En la presentación de este jueves han participado el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs.

El plan quiere ser un instrumento de trabajo que velará por los intereses y los valores universales y excepcionales del patrimonio tarraconense, así como las condiciones de integridad y autenticidad de los bienes que tienen el reconocimiento de Patrimonio Mundial. Para las administraciones colaboradoras, representa "un paso decisivo" para la preservación y la puesta en valor de "uno de los legados romanos más importantes de la Mediterránea". El de Tarragona es el primer plan de gestión que impulsa la Generalitat en los monumentos de la Unesco en Catalunya, el próximo será el conjunto del arte rupestre.

Entre los objetivos estratégicos para un futuro sostenible del patrimonio, el nuevo Plan de Gestión fija 10 puntos y 7 líneas de acción en tres ámbitos de mejora, entre los que destacan la garantía de la conservación y el mantenimiento de los bienes, mediante actuaciones planificadas; el impulso de un sistema de gobernanza coordinado entre el Ayuntamiento y la Generalitat, que asegure la gestión integral y eficiente del conjunto; y la construcción de un relato unificado sobre el patrimonio tarraconense con criterios de divulgación y comunicación.

La aparición del Consorcio de Tarraco

El documento parte de una diagnosis exhaustiva que analiza aspectos clave como el mantenimiento, la investigación, la gestión, el urbanismo, la normativa, la difusión, los riesgos y la gestión turística en los elementos patrimoniales. Uno de los avances más importantes del Plan, que será su primera actuación, es la creación del mismo Consorcio de Tarraco, que agrupará de forma directa al Ayuntamiento, la Generalitat y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, y en segunda instancia, al Arzobispado de Tarragona, la Diputació y el Ministerio de Cultura.

Su misión será la recuperación, restauración, conservación, mejora, gestión, difusión y promoción coordinada del patrimonio histórico y cultural relacionado con el pasado romano de Tarraco, actuando como motor para el resto de planes de actuación previstos.

En este sentido, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha definido la creación del Plan de Gestión como "la noticia más importante del año" en términos de patrimonio histórico, junto a la del Consorcio de Tarraco, y ha asegurado que servirá para "poner el patrimonio tarraconense al puesto donde se merece". El alcalde ha agradecido el "cambio de actitud reciente de la Generalitat" que se demuestra, entre otros, con la aportación y participación en el consorcio. Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs, ha valorado que el Plan responde a "unas directrices de la Unesco" y que representa "un primer paso" que servirá de modelo para el resto de planes de gestión que se están trabajando actualmente en Catalunya.