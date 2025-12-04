Tarragona activa una oficina ciudadana para resolver las dudas sobre la Zona de Bajas Emisiones

Esta semana ha empezado a funcionar la Oficina d'Atenció a la Ciutadania de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Está ubicada en las oficinas de la OMAC de la Rambla Nova y está pensada para que la ciudadanía pueda dirigir sus preguntas y cuestiones sobre la próxima aplicación de la ZBE en la ciudad, que se activará el día 31 de diciembre. Allí, un equipo de cuatro personas atenderá las preguntas durante ocho horas al día, ya sean presenciales o a través de llamada o correo electrónico.

El horario de la nueva oficina será de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, el teléfono es el 977 053 077 y el correo electrónico, el zbe@tarragona.cat. La concejal de Movilidad de Tarragona, Sonia Orts (PSC), ha destacado este jueves que "la implantación de la zona de exclusión es un reto importante que genera inquietud en la ciudadanía. Por esta razón, abrimos un espacio por de aclarar todas las cuestiones que puedan salir, no queremos dejar nadie atrás".

La ZBE es una medida de la Unión Europea que afecta a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, encaminada a reducir la contaminación ambiental producida por los vehículos de motor y a mejorar la salud de las personas. En Tarragona se activará el último día de este año, al límite del periodo, mientras que en Reus se activó el pasado 1 de diciembre.

Este viernes, el consistorio tarraconense acabará la instalación de las 45 cámaras de lectura de matrículas para el control de los accesos y salidas de la zona de exclusión. La semana que viene se finalizará la instalación de paneles de información dinámica y los sensores de la calidad del aire, y antes de la puesta en marcha de la ZBE también se habrá activado la plataforma de gestión y la señalización vertical y horizontal. Coincidiendo con la activación de la oficina, esta semana el Ayuntamiento también iniciará una campaña de comunicación para preparar a la ciudadanía del inicio de la ZBE, con cartas a los hogares, acciones de publicidad por las calles e inserciones en los medios durante el mes de diciembre.

Características de la ZBE tarraconense

La ZBE de Tarragona entrará en funcionamiento el día 31 de diciembre, de lunes a viernes laborables, de 7:00 a 19:00 horas. En esta franja podrán acceder a la ZBE los vehículos con el distintivo ambiental (C, B, ECO ó O) o aquellos que estén registrados en la base de datos de vehículos autorizados. Además, hay que tener en cuenta que hasta el 31 de diciembre de 2026, los vehículos sin etiqueta de las personas domiciliadas en Tarragona pueden acceder a la ZBE sin restricciones, y a partir de esta fecha hará falta que tramiten una autorización si cumplen con los requisitos previstos.

La ZBE de Tarragona tiene previstas algunas autorizaciones por aquellos vehículos sin etiqueta. Algunas de estas son automáticas, como la de los vehículos de las personas empadronadas en Tarragona, o los vehículos que acceden a aparcamientos públicos municipales dentro de la ZBE. Otras autorizaciones se deberán tramitar a través del registro de vehículos, que todavía no está operativo.

Durante los últimos años, Tarragona se ha preparado para la llegada de la ZBE con la mejora del transporte público, como la creación de un intercambiador en Battestini que ha reorganizado el tráfico de autobuses, o la mejora de la digitalización de la gestión del servicio de la EMT así como la adquisición de nuevos autobuses. También se ha mejorado la oferta de plazas de aparcamiento disuasivo con la creación del aparcamiento de Guillem Oliver y la ampliación del de Torroja, que entre los dos, suman más de 700 plazas.