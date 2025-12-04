Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Localizado el cadáver de un pescador recreativo en el delta del Ebro, desaparecido desde el miércoles

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de una caída accidental al mar, lo que habría provocado el ahogamiento del hombre

Vista aérea de la zona de la Punta de la Banya del delta del Ebro.

Vista aérea de la zona de la Punta de la Banya del delta del Ebro. / CLAIRE LOUIS

ACN

ACN

La Ràpita
Este jueves a las nueve de la mañana han localizado el cadáver de un pescador recreativo a la Punta de la Banya, en el delta del Ebro, que estaba desaparecido desde este pasado miércoles, 3 de diciembre. Según ha avanzado el 'Diario de Tarragona' y ha confirmado la ACN, el hombre había salido a pescar a las nueve de la mañana del puerto de la Ràpita (Montsià) y a las cinco de la tarde la familia avisó de que no había vuelto y que lo intentaban localizar, pero no respondía.

A las once de la noche del miércoles, Salvamento Marítimo localizó la barca y este jueves por la mañana los Mossos d'Esquadra han localizado el cuerpo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, a la espera de la autopsia, se trabaja con la hipótesis de que el hombre habría caído al mar durante un cambio de temporal y se habría ahogado.

TEMAS

Las organizaciones agrarias de Extremadura piden un control "exhaustivo" para evitar la propagación de la peste porcina

Localizado el cadáver de un pescador recreativo en el delta del Ebro, desaparecido desde el miércoles

El Supremo archiva la querella de Vox por el gasto en repatriar activistas de la Flotilla

Canarias refuerza los controles en exportaciones para evitar la entrada de peste porcina

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí anuncia próximo ataque contra la estructura de Hizbulá en el sur de Líbano

Sanchismo versus antisanchismo

El peluche del Barça sale a la venta: dónde comprar y precio de la mascota Cat

Interior da por resignificado el edificio policial de Via Laietana donde el franquismo cometió torturas y asesinatos

