Sucesos
Localizado el cadáver de un pescador recreativo en el delta del Ebro, desaparecido desde el miércoles
La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de una caída accidental al mar, lo que habría provocado el ahogamiento del hombre
Este jueves a las nueve de la mañana han localizado el cadáver de un pescador recreativo a la Punta de la Banya, en el delta del Ebro, que estaba desaparecido desde este pasado miércoles, 3 de diciembre. Según ha avanzado el 'Diario de Tarragona' y ha confirmado la ACN, el hombre había salido a pescar a las nueve de la mañana del puerto de la Ràpita (Montsià) y a las cinco de la tarde la familia avisó de que no había vuelto y que lo intentaban localizar, pero no respondía.
A las once de la noche del miércoles, Salvamento Marítimo localizó la barca y este jueves por la mañana los Mossos d'Esquadra han localizado el cuerpo.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, a la espera de la autopsia, se trabaja con la hipótesis de que el hombre habría caído al mar durante un cambio de temporal y se habría ahogado.
