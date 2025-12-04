Localizado el cadáver de un pescador recreativo en el delta del Ebro, desaparecido desde el miércoles

Este jueves a las nueve de la mañana han localizado el cadáver de un pescador recreativo a la Punta de la Banya, en el delta del Ebro, que estaba desaparecido desde este pasado miércoles, 3 de diciembre. Según ha avanzado el 'Diario de Tarragona' y ha confirmado la ACN, el hombre había salido a pescar a las nueve de la mañana del puerto de la Ràpita (Montsià) y a las cinco de la tarde la familia avisó de que no había vuelto y que lo intentaban localizar, pero no respondía.

A las once de la noche del miércoles, Salvamento Marítimo localizó la barca y este jueves por la mañana los Mossos d'Esquadra han localizado el cuerpo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, a la espera de la autopsia, se trabaja con la hipótesis de que el hombre habría caído al mar durante un cambio de temporal y se habría ahogado.