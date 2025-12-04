El Gobierno inicia el proceso para ayudar a más de 100 municipios de Catalunya afectados por los últimos desastres naturales

Más de 100 municipios catalanes han recibido una carta de la delegación del Gobierno en Catalunya con pautas para pedir ayudas por los últimos episodios naturales. La mayoría de ellos, según ha precisado el delegado estatal, Carlos Prieto, son de las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona, y responden a desastres climáticos, el más grave de los cuales fue la DANA Alice. La carta quiere ser una ayuda al centenar largo de municipios para inscribirse en el programa de ayudas públicas del estado.

Entre los meses de agosto y noviembre de 2025, la demarcación de Tarragona ha sufrido hasta 12 episodios graves de desastres naturales contemplados por el Real Decreto del 25 de noviembre del Consejo de Ministros, donde se declaraba Zona Afectada Gravemente por una emergencia de Protecció Civil, como incendios forestales, inundaciones y otras inclemencias meteorológicas. Ahora, con el envío de la carta, se ha iniciado el proceso para que estos 106 municipios catalanes puedan hacer una estimación económica de las pérdidas causadas por el cambio climático.

La petición del Gobierno se concreta en una memoria económica con una relación de daños ocasionados en las infraestructuras para poder acceder a las ayudas previstas por el Estado. Prieto ha explicado que la carta es el nuevo trámite administrativo dentro del proceso de concesión de las ayudas que se aprobaron recientemente en el Consejo de Ministros para más de 200 municipios catalanes, y que posteriormente la lista será analizada y validada por el gobierno español.

Esta gestión permitirá a los ayuntamientos optar a pedir hasta el 50% del coste total de la obra de reparación, según Prieto, que pueden ser "instalaciones municipales, elementos de primera necesidad o equipamientos culturales que se hayan visto afectados por inundaciones o con graves desperfectos". El Gobierno usará esta lista para la confección de un nuevo real decreto con ayudas directas, para las que será necesario presentar los informes técnicos preceptivos de justificación de gasto, elevadas al Ministerio de Política Territorial a través de las subdelegaciones territoriales.

En Tarragona hay municipios de casi todas las comarcas: el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès. Solo el Alt Camp y la Conca de Barberà quedan fuera de la atención del Gobierno porqué, según Prieto, "no se vieron tan afectadas por los desastres naturales". El resto de la aportación que no se cubra con las ayudas estatales irá a cargo de las arcas municipales, anque esto no excluye que otras administraciones puedan contribuir también a cubrir parte de los gastos.

Prieto ha anunciado la nueva medida de ayudas este jueves desde Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), tras una reunión con la subdelegada del Gobierno en Tarragona y la alcaldesa de la población para tratar temas de interés municipal. Después, el delegado ha visitado también el municipio de Deltebre (Baix Ebre). En ambos casos ha visitado varias actuaciones de mejora de la eficiencia energética así como de rehabilitación de equipamientos que cuentan con ayudas estatales.