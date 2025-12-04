Activado el Plaseqta por un incendio en una empresa química del polígono Sud de Tarragona

Un incendio en una empresa química del polígono Sud de Tarragona, por la madrugada de este jueves, ha obligado a Protecció Civil a la activación en fase de alerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona, el Plaseqta, durante tres horas. El incendio ha afectado polímeros en polvo, sin afectación exterior. Tampoco constan personas heridas, según confirman desde Bombers de la Generalitat, que se han desplazado al lugar de los hechos con hasta ocho dotaciones y una autoescala.

El Plaseqta ha pasado a prealerta a las 6:30 horas, tras comprobar la afectación menor, para poder realizar el seguimiento de las tareas de los servicios de emergencias hasta la recuperación de la normalidad.

La empresa afectada es Elix Polymers, ubicada en el polígono químico Sud de Tarragona, concretamente en el término municipal de La Canonja (Tarragonès). El incendio se ha declarado por la madrugada y los servicios de emergencias han recibido la llamada a las 3:02 horas. Además de los Bombers, se han desplazado varias dotaciones de los Mossos d'Esquadra y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Una vez en el lugar de los hechos, el cuerpo de Bombers ha trabajado conjuntamente con los bomberos de la empresa para rebajar la temperatura de un depósito de polvo de polímero. En el recinto no había llama, sino altas temperaturas, por lo que se ha descartado cualquier afectación a productos potencialmente peligrosos. Hacia las 5:58 horas se ha dado por estabilizado el incendio aunque varias horas más tarde, los Bombers continuaban trabajando, remojando y enfriando la zona.

El SEM ha desplazado cuatro dotaciones que al final no han tenido que atender a ningún herido. Los Mossos han desplazado dotaciones al control de acceso de la empresa. El Grupo de Control Ambiental ha realizado mediciones de la calidad del aire en varios puntos del polígono químico y todas las lecturas han dado un resultado negativo. El Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) ha estado en todo momento en contacto con la empresa afectada, que también ha activado su plan de autoprotección, además de ayuntamientos y operativos.