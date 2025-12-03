Tarragona y el Ebro prevén superar el 80% de ocupación turística este puente de diciembre

Previsiones de ocupación superiores al 80% en los establecimientos de la mayoría de comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre por el puente de diciembre. La Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) considera estas cifras como positivas y similares a las de los últimos años. Constatan, en este sentido, el crecimiento de la tendencia de los clientes a reservar a última hora y en función de la buena previsión meteorológica. Desde la federación apuntan que en las comarcas de interior como la Terra Alta, el Priorat o la Conca de Barberà los visitantes de origen catalán que buscan experiencias en la natura, escapadas románticas u oferta de enoturismo de calidad permitirán lograr el 85% de la ocupación.

En Tarragona ciudad esperan llegar al pleno total. Según la Federación, los hoteles y apartamentos turísticos de la capital son casi el 100% de ocupación, confirmando "la desestacionalización del turismo urbano". En otras capitales de comarca, como Valls o Reus, con hoteles destinados principalmente a empresas, la previsión es más discreta.

Por otro lado, en los territorios costeros de las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona se sitúan alrededor del 80% en términos de ocupación, con un claro predominio del cliente nacional y unos datos similares a los del 2024. Por el contrario, en el Baix Penedès el porcentaje baja hasta el 50%, dado que algunos de los establecimientos hoteleros están cerrados por fin de temporada y otros esperan a hacerlo justo pasado el puente.

Según la AEHT, el volumen de nieve en las zonas de montaña y las actividades festivas programadas en todo el país son factores que hacen reducir el volumen de reservas anticipadas. Prevén que si no nieva y hace buen tiempo, el turismo de proximidad y las escapadas a la natura acaban convirtiéndose en un recurso muy aprovechado.

También en la restauración

La agrupación prevé también una "buena afluencia" a los establecimientos de restauración de la provincia durante los días de puente, motivada tanto por los visitantes de fuera que hacen estancia en el territorio y quieren conocer la gastronomía de la zona como por parte de los clientes locales, que aprovechan el ambiente festivo y las jornadas de compras de Navidad para comer fuera.

Confían que la combinación de reservas de última hora, motivada por una previsión meteorológica favorable, así como el atractivo de las actividades prenavideñas programadas en la provincia, permitirán "lograr buenos resultados durante este periodo clave".