Guía de ferias y actividades de Navidad 2025 en Tarragona: fechas, horarios y ubicaciones

La llegada de la Navidad vuelve a transformar Tarragona en un gran escenario festivo donde tradición, cultura y comercio se entrelazan. Para la campaña de 2025, la ciudad ha preparado un extenso programa con actividades para todos los públicos que se inicia a principios de diciembre con las ferias navideñas en la Rambla Nova y que terminará en enero con la Cabalgata de los Reyes Magos. Aquí hay un resumen de las principales citas navideñas que marcarán el calendario tarraconense y que prometen convertir diciembre en un mes para disfrutar, descubrir y celebrar.

Feria de Navidad

Cuándo: del 4 al 24 de noviembre, de lunes a domingo y de 10:00 a 21:00 horas

Dónde: tramo central de la Rambla Nova

La Feria de Navidad de Tarragona es la más tradicional de todas, ya que se celebra desde hace décadas en el espacio central de la Rambla Nova, en el tramo entre la estatua de los Despullats hasta la calle Assalt. En una docena de paradas de madera, se pueden encontrar los tradicionales 'tions', abetos, figuras de pesebre, artículos de artesanía y todos los productos navideños necesarios para celebrar las fiestas y decorar los hogares.

Feria de la Artesanía

Cuándo: del 5 de diciembre al 6 de enero, de lunes a domingo y de 10:00 a 21:00 horas

Dónde: tramo central de la Rambla Nova

Los últimos días del año y los primeros días del año nuevo la Rambla Nova también se llena de tiendas gracias a la Feria de la Artesanía, que agrupa más de una docena de expositores. Se ofrecen piezas elaboradas exclusivamente de forma artesanal y productos muy diversos, como incienso, tejidos, jabones naturales, plata trabajada, vidrio, madera, cuero u otros detalles. Se trata de una feria perfecta para encontrar los regalos y detalles más originales.

Encendido de luces en los barrios

Después de la gran fiesta de encendido de las luces navideñas, que este 2025 tuvo lugar el 29 de noviembre y con un cambio de ubicación a la plaza de la Font, ahora será el turno de los barrios: Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, Part Baixa, Sant Salvador, la Part Alta, Vall de l'Arrabassada y Bonavista también celebrarán sus propias fiestas, entre los días 5 y 6 de diciembre, a partir de las 17:30 horas.

Además, el tradicional 'tió' también se dejará ver en las fechas previas a la Navidad en varias calles y plazas de la ciudad. En el centro, entre los días 6, 7, 22 y 23 de diciembre será en las plazas de la Font, Verdaguer, Corsini y Fòrum. En Ponent, se podrá encontrar los días 13 y 14 de diciembre en los barrios de Sant Pere i Sant Pau, Torreforta y Bonavista. Finalmente, el 'tió' visitará la Part Baixa el día 20 de diciembre. Todas las actividades se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Tarragona.

Actos tradicionales y culturales

Entre otras actividades en las calles, habrá espectáculos todos los días de los fines de semana del mes de diciembre hasta llegar al día de Navidad. La noche del 24 de diciembre tendrá lugar el Cant de la Sibil·la en la Catedral.

Más allá del día 25 de diciembre y entre los actos más culturales, este año habrá doble representación de los Pastorets de La Salle Tarragona el 27 y el 28 de diciembre, y los de la Golfa el 2 y el 3 de enero, ambas en el Teatre Tarragona. También se reeditará el Magatzem Reial, que se instalará en el Refugi 1 del Moll de Costa del 27 al 30 de diciembre, antes de la gran noche de Fin de Año y de la llegada de los Reyes Magos.