Bomberos voluntarios de Tarragona y el Ebro demandan a la Generalitat exigiendo derechos laborales

Un total de 87 bomberos voluntarios de 13 parques del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre han presentado este miércoles tres demandas conjuntas contra la Generalitat de Catalunya para exigir derechos laborales y que los dé de alta en la Seguridad Social. Estas demandas se suman a las que hubo a finales de noviembre en Lleida y las que habrá, según el colectivo, en Girona y Barcelona y que serán "más de 400 en total".

Las demandas plantean que, "bajo una falsa apariencia de teórica voluntariedad se esconde una profesionalización encubierta" de este colectivo, "un proceso que se ha agudizado en los últimos años con la obligatoriedad de hacer 650 horas mínimas al año y estar controlados mediante una app, al estilo de Glovo", ha dicho el presidente de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà. Por eso exigen a la Generalitat que les dé de alta en la Seguridad Social y lamentan que tengan un mínimo de horas de prácticas mensuales.

El colectivo asegura que cerca de la mitad de los efectivos movilizados en los últimos episodios de inundaciones y de incendios forestales, ambos desastres naturales en las Terres de l'Ebre, son bomberos voluntarios. Además, señalan que "la Generalitat, en vez de reconocer los derechos a trabajadores públicos que presentan un servicio esencial de alto riesgo, decidió tener bomberos 'rider' sin cotizar a la Seguridad Social".

El conflicto con la Generalitat

Los bomberos voluntarios demandantes de Tarragona pertenecen a los parques de Flix, Tivissa, Alcover, Sant Jaume dels Domenys, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Valls, Vila-rodona, L'Ametlla de Mar, Batea, Benifallet, Horta de Sant Joan y Ulldecona. Cerca de 30 trabajadores representantes de un colectivo de 300 bomberos voluntarios que existe en la demarcación se han manifestado este miércoles a las puertas de la Audiencia Provincial en Tarragona.

Sitjà ha manifestado que se encuentran "en conflicto" con la Generalitat, a quién acusa de hacerles salir a apagar fuegos "sin cobertura ni seguridad social, ni prevención de riesgos laborales, ni materiales ni vehículos dignos". El colectivo lamenta que están obligados a hacer "el mismo trabajo que el resto de bomberos" y que se les exija un mínimo de horas de prácticas y estar disponibles a tiempo completo: "Tenemos que estar siempre a su demanda, a golpe de llamada, y si no, nos despiden", ha asegurado el presidente.

En Lleida, 110 bomberos voluntarios ya presentaron una demanda colectiva el pasado 21 de noviembre y, según el colectivo Bombers Precaris en Lluita, en las próximas semanas también lo harán los efectivos de Girona y Barcelona, donde está prevista una movilización. "En total habrá más de 400 demandantes, que suponen más de un tercio del total de bomberos voluntarios en activo, con la posibilidad de que el número aumente en los próximos meses", apunta este colectivo.