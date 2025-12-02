Tarragona comprará parte de un edificio anexo al Teatre Metropol para añadirlo al museo de Jujol

El Ayuntamiento de Tarragona comprará parte de un edificio anexo al Teatre Metropol, con el objetivo de incorporarlo al Plan director del proyecto dedicado a Josep Maria Jujol. El espacio, de unos 400 m2, se anexará al conjunto del teatro para ampliar el centro de interpretación del arquitecto tarraconense y costará 600.000 euros al consistorio. Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una visita de obras en el Teatro Metropol, donde también se ha revelado que la actuación recibirá la financiación del 2% cultural del Estado.

El consistorio tarraconense ha adquirido los bajos y el primer piso del número 8 de la calle Méndez Núñez, que une la Rambla Nova y la calle Armanyà, y lo incorporará al conjunto del Teatre Metropol y los jardines con el centro de interpretación de Jujol, ya proyectado, además de un restaurante y una tienda. Estos cambios se realizarán a lo largo del 2026 en el proyecto que ya está en marcha, con una actuación integral en el equipamiento teatral que se inició en julio de 2024.

Para Viñuales, la ampliación del proyecto hará "ganar nuevos espacios complementando los usos del equipamiento cultural y potenciando un complejo de alto nivel cultural, patrimonial y turístico de la ciudad". "El Metropol dejará de ser solo un teatro para convertirse en un gran centro cultural en el corazón de la ciudad", ha dicho el alcalde, revelando que el proyecto dedicado al arquitecto Jujol se ampliará con 400 metros cuadrados complementarios al espacio escénico.

La adquisición de los bajos y el primer piso del edificio anexo también permitirá añadir un nuevo acceso al equipamiento desde la calle Méndez Núñez, lo que permitirá, según el Ayuntamiento, ganar en accesibilidad y en seguridad, con una nueva salida de emergencia y mejorando el plan funcional del teatro.

La intervención en el Teatre Metropol

Este anuncio se ha hecho aprovechando una visita de obras que ha tenido lugar este martes por la mañana en el Teatre Metropol, cerrado desde hace casi un año y medio por los trabajos de restauración. El coste de las obras era inicialmente de 600.000 euros, como informó el Ayuntamiento en julio de 2024, y ahora se ha sabido que esta cifra podrá incrementar 500.000 euros porque la obra de rehabilitación ha sido escogida para recibir la financiación del 2% cultural del Estado.

La actuación en el complejo ya ha cumplido las dos primeras fases de obras, con acciones como la protección de la estructura metálica del teatro contra incendios, la restauración de las figuras de madera y la recuperación de las decoraciones de Josep Maria Jujol. También se ha actuado en la galería interior, los pavimentos decorados y la nivelación del patio y del porche para evitar la entrada de agua, entre otros. Estas dos primeras fases tenían una duración prevista de un año, pero los plazos se han alargado debido a los problemas sobrevenidos.

El consistorio está tramitando "una actuación de urgencia para solucionar los problemas estructurales; se trata de un proceso complejo y vivo que tenemos que poner en valor", ha explicado la concejal de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos. Una vez realizada la actuación de urgencia, las obras ampliarán 5 meses más el plazo para continuar con los trabajos de sustitución de los ventanales y la mejora de los accesos al patio y la fachada. El importe total de las actuaciones incluidas las intervenciones de urgencia asciende a 1 millón de euros.