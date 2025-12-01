Reus activa este lunes las sanciones de su Zona de Bajas Emisiones a pesar de los recursos judiciales pendientes

Reus es la primera ciudad del sur de Catalunya que activa su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Lo hace este lunes, 1 de diciembre, con la activación de las sanciones a vehículos sin etiqueta ambiental que accedan a la ciudad. La entrada de la ZBE será gradual hasta el 2028, y la zona afectada de la capital del Baix Camp será en las calles del centro. Sin embargo, el Ayuntamiento de Reus está pendiente de hasta cuatro recursos presentados al juzgado contencioso administrativo contra la ordenanza de la ZBE, y responde a los demandantes que son "negacionistas del cambio climático".

La tercera fase de la ZBE de Reus ya es una realidad desde este lunes, con las restricciones de acceso a la zona limitada y sanciones a los vehículos más contaminantes sin etiqueta ambiental, con la excepción de las personas residentes en Reus que paguen a la ciudad el impuesto de vehículo. Los residentes con coches contaminantes que paguen el impuesto de vehículos en Reus podrán entrar con normalidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

A lo largo de estos dos últimos meses, el consistorio reusense ha probado el nuevo sistema de cámaras y el software, y ha notificado a esos vehículos la activación de las sanciones y las restricciones a partir del diciembre. La normativa europea marca tener la ZBE con sanciones activas antes del 2026 para poder seguir optando a concurrir a subvenciones estatales, por eso la zona de exclusión de Tarragona también entrará en vigor este mismo mes de diciembre, el día 31. Según afirma la concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Reus a la ACN, Dolors Vázquez, "lo que menos nos ha interesado es contar vehículos, sino intentar facilitar con excepciones y con autorizaciones que la gente pueda venir por todas partes sin ningún tipo de problema".

Normativa, horarios y excepciones

Los vehículos más contaminantes no podrán acceder a la ZBE de Reus en los días laborables de lunes a viernes, de 7:00 horas de la mañana hasta las 19:00 horas. En Reus, la limitación de acceso es el primer cinturón de la ciudad: desde la avenida Comerç por el norte, la avenida Països Catalans y el santuario de Misericòrdia al oeste, la avenida Sant Bernat Calbó y la plaza del Canal en el sur y las avenidas del President Macià y de Marià Fortuny por el este.

Los dos primeros años, entre diciembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2027, habrá una moratoria para no aplicar las sanciones a los residentes de la ciudad si están al corriente de pago del impuesto de vehículos. A partir de esa fecha, los vehículos con etiqueta B tampoco podrán acceder al centro. Entre las diversas excepciones, se podrá acceder a la ZBE si se tiene una plaza de párquing en el interior, que los visitantes se dirijan a los aparcamientos municipales o permisos de 24 días.

Tarragona y Reus han unificado los horarios de la ZBE. Vázquez ha dicho que son "dos ciudades vecinas" y que "la movilidad se continúa y se comparte". "Las dos ciudades hemos considerado a nivel técnico y también político que era necesario ir juntos", ha añadido.

Los recursos pendientes

La entrada en vigor de la ZBE de Reus se ha producido a pesar de tener hasta cuatro recursos judiciales en los tribulanes, pendientes de resolución. Las demandas en el contencioso administrativo las han presentado la asociación de comerciantes El Tomb de Reus, el grupo municipal de Vox, un concejal no adscrito, exmiembro de Vox, y la entidad de extrema derecha, Liberum e Iustitia Europa. Vázquez recuerda que son entidades "de ideología de ultraderecha". "Son negacionistas, consideran que no hay un cambio climático. Creo que son un producto de la desinformación y de la ignorancia", dice la concejal.

El presidente de El Tomb de Reus, Víctor Perales, asegura que la ZBE será "muy perjudicial" para el comercio reusense, y defiende el recurso interpuesto contra la ordenanza. Denuncia que no hay un estudio económico sobre la afectación al comercio, tampoco un informe medioambiental, ni se ha "justificado" la implementación del área concreta. Desde el equipo de gobierno no se quieren pronunciar sobre este tema y confían en el trabajo de los técnicos municipales: "Creemos que lo más riguroso y serio es que sea el Tribunal Supremo quien diga si tienen razón o no".