Tarragona pone a punto su patrimonio romano con 17 millones para iniciar una nueva era en 2027

En sus primeros 25 años siendo Patrimonio Mundial de la Humanidad, la ciudad de Tarragona se ha centrado principalmente en la conservación y difusión de sus monumentos, su joya más preciada. La puesta en marcha del Consorcio de Tarraco en 2027, con la participación del Ayuntamiento y la Generalitat, en primera instancia, pero también de organismos como el Ministerio de Cultura y el Arzobispado, supondrá un gran impulso al conjunto arqueológico porque asegurará una "estrategia conjunta" de todas las administraciones y una aportación económica anual. Antes, no obstante, la ciudad aguarda casi 17 millones de euros en inversiones que ya están en proceso o anunciadas y que deberán actualizar el patrimonio romano de la ciudad.

El Consorcio de Tarraco echará a andar con un presupuesto público de 3,9 millones de euros, a los que podrían sumarse más adelante aportaciones privadas. El principal objetivo será el de "mantener y mejorar" los monumentos que son Patrimonio Mundial.De momento, a falta del ente transversal, la ciudad apurará estos 13 meses hasta enero de 2027 para completar una inversión millonaria que se encuentra casi finalizada o en vías de ejecución (unos 12,4 millones), o que llegará a corto plazo, procedente del Ministerio, del Govern o del propio Ayuntamiento (otros 4,2 millones).

El patrimonio romano de Tarragona atrajo en 2024 a más de 570.000 visitantes, muchos más que otras ciudades que también fueron capital de Hispania como, por ejemplo, Mérida, cuyos monumentos recibieron 409.000 personas el año pasado.

La Necropolis, la punta de lanza

Uno de los cementerios paleocristianos más grandes de la península Ibérica cerró puertas el pasado febrero para iniciar una gran transformación, que atañe también al entorno. Con una inversión de poco más de 9,2 millones de euros del Ministerio de Cultura a través de fondos Next Generation, la Necropolis de Tarraco mejorará los accesos al monumento, rehabilitará el edificio del antiguo museo y ampliará el área de servicios y los jardines adyacentes. Dentro de la actuación también está prevista la adecuación de una nave y un espacio contiguo, ahora en terrenos de la Tabacalera, para ampliar el yacimiento, así como la restauración de la colección de tumbas romanas.

Gran parte de la actuación se encuentra ya en ejecución, teniendo en cuenta que la previsión es reabrir el monumento en junio de 2026. A la inversión mencionada habrá que sumar una aportación de 1,9 millones de euros, también del Ministerio, para la producción de la museografía del espacio, con un proyecto ya elaborado y pendiente de licitación. En total, más de 11,1 millones de euros sitúan la Necropolis de Tarraco como el yacimiento que vivirá un revulsivo más importante antes de la llegada del Consorcio. Hacía casi tres décadas de la última intervención.

Lluvia de millones en patrimonio

Otro receptor destacado de presupuesto es el Foro de la Colonia, en el centro de Tarragona y cerrado desde el mes de abril. Con una aportación de 3 millones de euros de los Next Generation y medio millón más del Ayuntamiento, el yacimiento más olvidado de la Tarraco romana está viviendo un cambio radical. La actuación quiere mejorarlo a nivel arquitectónico y arqueológico, pero también a nivel urbanístico, para que quede mejor integrado en la trama urbana. Las obras avanzan según lo previsto y el monumento podría reabrir sus puertas este mismo diciembre.

Cerca del Foro de la Colonia se encuentra el yacimiento menos visitado de todos, el Teatro de Tarraco. Propiedad de la Generalitat, su última intervención data del año 2018, cuando se le añadió una gran y muy polémica estructura de metal que quería restituir volumétricamente las gradas del teatro, desaparecidas tras el paso del tiempo. La inversión de la Generalitat -dos millones de euros- servirá para adherir el monumento al proyecto 'Els ulls de la història', que explica los yacimientos a través de realidad virtual. Fuera del proyecto pero dentro de la misma inversión, está prevista una mejora del espacio que optimice la visualización de los restos y una mejor relación con el entorno. Esta actuación se iniciará a principios de 2026 y está previsto que finalice en 2027.

El Anfiteatro de Tarragona, uno de los más importantes de la península Ibérica y declarado Partimonio de la Humanidad. / Jan Magarolas

Otros monumentos singulares y característicos de la Tarraco romana son el Anfiteatro y el Circo, ambos muy céntricos. En 2024, el conjunto del Pretori y el Circo romano fueron objeto de una profunda restauración, por un valor de 1,3 millones de euros, entre la que destaca la actualización de las cuatro fachadas del Castell del Rei y la mejora de la iluminación. La actuación, inaugurada en enero, no computa en el total de casi 17 millones de este estado de la cuestión. Por otro lado, destaca una aportación de 1,4 millones anunciada este mes de noviembre por la Generalitat que irán destinados, en parte, al Foro de la Colonia, con una nueva museización, y al Anfiteatro, con la recuperación de la Puerta Triuphalis.

Las Murallas romanas han sido objeto de infinitas actuaciones, algunas de urgencia, para evitar su degradación. La Torre dels Escipions, afectada por un rayo en 2022, también ha vivido obras. El Pont del Diable es el único monumento en el extraradio que tiene prevista una actuación este 2025, pero muy menor y solo de carácter ambiental: 91.420 euros para mejorar los accesos y las rutas y evitar la degradación. Finalmente, cabe mencionar la adquisición, por parte del Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona (MNAT) y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, de la cantera del Mèdol, con la previsión de adecuarla para reabrirla al público. Está cerrada desde 2014.

Además de todas estas aportaciones directas al Patrimonio Mundial del conjunto de Tarraco, también destaca la gran apuesta por la renovación del MNAT, que espera reabrir en 2026 con una nueva museización. El Consorcio de Tarraco a punto de activarse y los casi 17 millones de euros invertidos en Patrimonio Mundial serán dos de las mayores novedades de esta legislatura en la ciudad.