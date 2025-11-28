El Monasterio de Poblet se suma al Park Güell de Gaudí y también tendrá su moneda de 2 euros conmemorativa

El Monasterio de Poblet tendrá su propia moneda de 2 euros, igual que numerosos monumentos Patrimonio de la Humanidad del estado. Así lo ha anunciado este viernes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno español, y se sumará a otras ubicaciones como el Park Güell de Gaudí en Barcelona, la Catedral de Santiago de Compostela o la Alhambra de Granada.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), será en el primer trimestre del 2026 cuando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Casa Real de la Moneda producirá una edición conmemorativa de la moneda, con un máximo de 1.500.000 piezas. Estas se distribuirán a través del Banco de España de forma progresiva, según la demanda del mercado. La moneda dedicada al Monasterio de Poblet será de curso legal en toda la zona euro.

También se ha anunciado el diseño de la moneda: el anverso reproducirá una imagen del conjunto monumental tarraconense, en la parte superior pondrá "España" y el año de acuñación, "2026", y en la parte superior, el nombre del monumento: "Monasterio de Poblet". La cara del reverso será igual que el resto de monedas de 2 euros de la Eurozona.

La moneda de Poblet entrará a formar parte de la serie que España está dedicando a bienes y lugares incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, y la segunda vez que esta conmemoración recae en un monumento catalán. Desde el 2010, año en el que se empezó a acuñar esta serie especial, se han homenajeado espacios como la Mezquita-Catedral de Córdoba (2010), la Cueva de Altamira (2015), el Acueducto de Segovia (2016) y la Ciudad Vieja de Salamanca (2025).

Un símbolo identitario catalán

El Real Monasterio de Santa María de Poblet se encuentra en el término de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) y fue fundado en el siglo XII por monjes cistercienses. Se trata de uno de los conjuntos monásticos más grandes y mejor conservados de Europa y es el panteón donde se enterraron muchos de los reyes de la Corona de Aragón, lo que lo convierte en un símbolo cultural y un espacio imprescindible de la historia de Catalunya.

El conjunto agrupa varios estilos arquitectónicos antiguos, entre los cuales el románico, el gótico, el renacentista y el barroco, razón por la cual fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1991. A día de hoy todavía es un espacio con una comunidad monástica activa, dentro de la Orden del Císter.