El Pont del Diable de Tarragona impulsa acciones para evitar su deterioro: reordenación de los accesos y nuevos itinerarios

El Ayuntamiento de Tarragona iniciará acciones de restauración ambiental en el entorno y el monumento del Pont del Diable para evitar su degradación. Dentro del proyecto Tarragona - Greenbelt'26, se están impulsando medidas que tienen como objetivo mejorar los espacios de vegetación, diversificar las rutas e itinerarios naturales y ayudar a la flora del entorno del acueducto romano, incluido en el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. La acción empezará a lo largo de las próximas semanas y tendrá un coste de 91.420 euros, aportados por los fondos Next Generation.

"Se trata de una actuación relativamente pequeña pero que será muy problemática porque incide de una forma muy directa en un entorno natural y monumental espectacular", ha dicho este jueves el concejal de Medio Ambiente de Tarragona, Guillermo García de Castro. El parque Eco Histórico del Pont del Diable se encuentra a muy poca distancia de la ciudad y se ha convertido en un espacio de ocio y paseo en un entorno natural para muchos tarraconenses.

La intervención que iniciará el Ayuntamiento de Tarragona contempla la ordenación de los caminos del parque así como de los accesos al monumento del propio Pont del Diable, también conocido con el nombre de Aqüeducte de les Ferreres. El acceso quedará delimitado por cercas de madera en esos espacios que han sufrido más la erosión de los visitantes durante las últimas décadas, y del mismo modo se crearán dos nuevos itinerarios alrededor del puente: uno más corto que pasará por debajo y otro más largo que pasará por encima del monumento.

Prevención contra incendios

También se instalará señalización y cartelería informativa de las especies vegetales y animales que se pueden encontrar en el parque, así como cerramientos de madera para evitar que se generen nuevos caminos de forma indiscriminada. "Pretendemos mejorar el estado de los pequeños caminos de este área protegida, que tiene un alto valor ecológico", ha explicado el concejal. En el capítulo de la intervención ambiental también se talará el pino blanco, muy predominante en la Anella Verda de Tarragona, y se replantarán encinas. Con estas acciones se da continuidad a los trabajos de prevención de incendios iniciados por el consistorio hace cuatro años.

La actuación tiene el objetivo de "potenciar el patrimonio natural pero también el patrimonial de nuestra ciudad; buscando evitar la erosión y solucionarla en el entorno del Pont del Diable, situado en un espacio que debemos proteger", ha dicho García de Castro en la presentación de las actuaciones, este jueves. La previsión es que los trabajos se inicien a lo largo de las próximas semanas y que se finalicen antes del 31 de diciembre para poder cumplir con los plazos de los fondos europeos.

“En un contexto de cambio climático, de aumento de temperaturas y de sequías persistentes, este tipo de actuaciones se hacen imprescindibles para reducir los posibles efectos. Además, hay que regular los accesos a uno de los monumentos más emblemáticos del municipio, que se encuentra ubicado en un espacio forestal y que tiene que reunir características tan diversas como la accesibilidad al monumento y la prevención de incendios”, ha asegurado García de Castro. Sobre la inversión que recibe Tarragona de los Next Generation para los espacios naturales, un total de 4,2 millones de euros, el concejal ha dicho que era "histórica": "Ha sido un buen golpe sobre la mesa".