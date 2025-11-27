Detenidos cuatro ladrones en Tarragona que robaron más de 3.000 prendas de ropa de un camión

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en Tarragona a cuatro hombres por presuntamente robar 3.395 prendas de ropa valoradas en 374.192 euros de la carga de un camión estacionado en el área de servicio del Mèdol, informan en un comunicado.

Los hechos sucedieron cerca de las 03.30 horas en la carretera TP-2039 en el Catllar (Tarragonès), cuando los mossos observaron una furgoneta que salía de una urbanización y constataron que era robada. El conductor desobedeció las órdenes de los agentes y provocó daños al vehículo policial, para posteriormente huir a pie.

Paralelamente, los Mossos supieron que unos sospechosos forzaron diversos camiones en el área de servicio, y se llevaron la carga de uno de ellos.

La policía catalana halló primero a tres de los sospechosos dentro de la furgoneta, y posteriormente al conductor, que estaba escondido entre diversos depósitos de agua dentro de una finca.

Los cuatro detenidos, con más de una treintena de antecedentes, y han pasado a disposición judicial este jueves por la mañana.