Sucesos
Cuatro heridos en un atropello múltiple ante el Hospital Joan XXIII de Tarragona
Hay tres enfermeras y un motorista heridos de diferente gravedad, todos ellos han sido trasladados al centro hospitalario
Detenidos cuatro ladrones en Tarragona que robaron más de 3.000 prendas de ropa de un camión
Cuatro personas, tres de ellas enfermeras, han resultado heridas este jueves por la mañana en un accidente en la calle del Doctor Mallafré, frente al Hospital Joan XXIII de Tarragona. El conductor de un coche ha perdido el control del vehículo tras colisionar con una moto y ha subido a la acera, provocando un atropello múltiple, según fuentes de la Guàrdia Urbana de Tarragona.
La policía local ha recibido el aviso a las 7:45 horas de la mañana cuando un vehículo ha atropellado a dos personas. El resultado del accidente ha sido de cuatro heridos, dos de graves y dos más en estado leve. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias del SEM para trasladar a los heridos al mismo centro hospitalario de Joan XXIII, la Guàrdia Urbana, que ha abierto una investigación.
Según avanza la agencia EFE, hay tres enfermeras afectadas por el accidente. Uan de ellas presenta heridas graves, mientras que las otras dos han sufrido contusiones. El conductor de la motocicleta implicada está herido leve, mientras que el conductor del vehículo que ha perdido el control ha resultado ileso.
