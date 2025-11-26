Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Territorio

Territori retoma la redacción del Plan director urbanístico metropolitano del Camp de Tarragona

El Govern reafirma su voluntad de consenso con ayuntamientos y Diputació de Tarragona para avanzar en el PDUM

Avenida de Tarragona a Reus.

Avenida de Tarragona a Reus.

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica retoma el proyecto de elaboración del Plan director urbanístico metropolitano del Camp de Tarragona (PDUM), el documento que tiene que definir el futuro planeamiento urbanístico de este ámbito territorial.

Cinco años después del acuerdo de inicio de redacción del PDUM del Camp de Tarragona, la Generalitat de Catalunya lo recupera con el objetivo de elaborar un documento que determine una ordenación racional, eficiente, compartida y de consenso con los ayuntamientos de los municipios incluidos, Cambrils, la Canonja, Constantí, Reus, Salou, Tarragona, Vila-seca, además de la Diputació de Tarragona.

En este sentido, la directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura, Elisabet Cirici, el director de los Servicios Territoriales de Territorio a Tarragona, Xavier Villacampa y la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, se han reunido hoy con los representantes de ayuntamientos. El encuentro ha permitido escuchar sus aportaciones y avanzar en un trabajo conjunto con todos los actores territoriales para impulsar el PDUM del Camp de Tarragona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
  2. El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
  3. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
  4. Un piso 'colmena' donde viven los trabajadores del Camp Nou, desde dentro: 'Se creen que somos sus esclavos
  5. Treball detecta 79 trabajadores turcos 'sin papeles' en las obras del Camp Nou e impone una multa de 1 millón de euros
  6. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  7. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se actúa ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  8. Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud

Territori retoma la redacción del Plan director urbanístico metropolitano del Camp de Tarragona

Territori retoma la redacción del Plan director urbanístico metropolitano del Camp de Tarragona

‘Atasco’ vuelve a liarla por Navidad: así es la tercera temporada, cargada de fichajes de famosos, y que ya tiene fecha de estreno en Prime Video

‘Atasco’ vuelve a liarla por Navidad: así es la tercera temporada, cargada de fichajes de famosos, y que ya tiene fecha de estreno en Prime Video

El Born volverá a tener tienda: Barcelona traslada la librería municipal al antiguo mercado de abastos

El Born volverá a tener tienda: Barcelona traslada la librería municipal al antiguo mercado de abastos

Así logré entender como psicólogo por qué me daba miedo la calma

Así logré entender como psicólogo por qué me daba miedo la calma

El BCE no ve una burbuja en la IA, pero alerta de las "valoraciones exageradas" de las tecnológicas

El BCE no ve una burbuja en la IA, pero alerta de las "valoraciones exageradas" de las tecnológicas

Destapan la verdadera cara de uno de los concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' gracias a su pasado en 'First Dates': "Te vende la moto"

Destapan la verdadera cara de uno de los concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' gracias a su pasado en 'First Dates': "Te vende la moto"

Directo Gaza | El Ejército de Israel mata a seis milicianos Gaza este miércoles en el cerco a Rafah

Directo Gaza | El Ejército de Israel mata a seis milicianos Gaza este miércoles en el cerco a Rafah

Directo Ucrania | La UE pide más sanciones a Rusia para que "necesite sentarse a negociar"

Directo Ucrania | La UE pide más sanciones a Rusia para que "necesite sentarse a negociar"