Territorio
Territori retoma la redacción del Plan director urbanístico metropolitano del Camp de Tarragona
El Govern reafirma su voluntad de consenso con ayuntamientos y Diputació de Tarragona para avanzar en el PDUM
El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica retoma el proyecto de elaboración del Plan director urbanístico metropolitano del Camp de Tarragona (PDUM), el documento que tiene que definir el futuro planeamiento urbanístico de este ámbito territorial.
Cinco años después del acuerdo de inicio de redacción del PDUM del Camp de Tarragona, la Generalitat de Catalunya lo recupera con el objetivo de elaborar un documento que determine una ordenación racional, eficiente, compartida y de consenso con los ayuntamientos de los municipios incluidos, Cambrils, la Canonja, Constantí, Reus, Salou, Tarragona, Vila-seca, además de la Diputació de Tarragona.
En este sentido, la directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura, Elisabet Cirici, el director de los Servicios Territoriales de Territorio a Tarragona, Xavier Villacampa y la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, se han reunido hoy con los representantes de ayuntamientos. El encuentro ha permitido escuchar sus aportaciones y avanzar en un trabajo conjunto con todos los actores territoriales para impulsar el PDUM del Camp de Tarragona.
