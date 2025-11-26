Trenes
Retrasos y cancelaciones en las líneas de Rodalies en Tarragona y Reus por una incidencia en Vila-seca
Una incidencia operativa en Bifurcació Vila-seca afecta a las líneas R15, R16 y RT1
Renfe recupera las líneas de Regionales sur de Rodalies en Tarragona y Reus un año después del inicio de las obras
Reus estrenará la estación ferroviaria de Bellissens en 2026, con una inversión de 10 millones de euros
La conexión ferroviaria de la línea R15 de Rodalies se ha visto afectado este miércoles por la mañana en el servicio que salía a las 10:36 horas desde Reus en dirección a Barcelona. Según ha comunicado la operadora a través de sus redes sociales, el origen ha sido una "incidencia operativa".
Se ha visto afectado el tren 30508 con origen Reus y con destinación Barcelona a las 12:24 horas, que ha tenido que iniciar el recorrido en Tarragona y no efectuar el servicio entre la capital del Baix Camp y Vila-seca (Tarragonès). La incidencia en la línea ha obligado a Renfe a activar un servicio alternativo por carretera entre Reus y Tarragona, con parada en Vila-seca.
Según ha informado Adif, la incidencia ha tenido lugar en la Bifurcación Vilaseca, por lo que también ha afectado a la circulación de las líneas entre Tarragona y Tortosa, creando retrasos a lo largo de la mañana tanto en sentido norte como sur. Las líneas que pasan por esta bifurcación son la R16 y la recientemente recuperada RT1 entre Tarragona y Reus, que desde hace cuatro días también presta servicio hasta La Plana-Picamoixons. Adif ha asegurado que está trabajando en la incidencia para solucionarla "lo antes posible".
