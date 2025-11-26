Retrasos y cancelaciones en las líneas de Rodalies en Tarragona y Reus por una incidencia en Vila-seca

La conexión ferroviaria de la línea R15 de Rodalies se ha visto afectado este miércoles por la mañana en el servicio que salía a las 10:36 horas desde Reus en dirección a Barcelona. Según ha comunicado la operadora a través de sus redes sociales, el origen ha sido una "incidencia operativa".

Se ha visto afectado el tren 30508 con origen Reus y con destinación Barcelona a las 12:24 horas, que ha tenido que iniciar el recorrido en Tarragona y no efectuar el servicio entre la capital del Baix Camp y Vila-seca (Tarragonès). La incidencia en la línea ha obligado a Renfe a activar un servicio alternativo por carretera entre Reus y Tarragona, con parada en Vila-seca.

Según ha informado Adif, la incidencia ha tenido lugar en la Bifurcación Vilaseca, por lo que también ha afectado a la circulación de las líneas entre Tarragona y Tortosa, creando retrasos a lo largo de la mañana tanto en sentido norte como sur. Las líneas que pasan por esta bifurcación son la R16 y la recientemente recuperada RT1 entre Tarragona y Reus, que desde hace cuatro días también presta servicio hasta La Plana-Picamoixons. Adif ha asegurado que está trabajando en la incidencia para solucionarla "lo antes posible".