Sucesos
Dos detenidos en Tarragona por intentar vender 34 catalizadores valorados en 20.000 euros
Los dos hombres, de 31 y 75 años, serán acusados de un delito de receptación
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a dos hombres de 31 y 75 años que presuntamente intentaban vender 34 catalizadores de vehículos robados valorados en 20.000 euros en una chatarrería del polígono industrial Francolí de Tarragona, informan en un comunicado este miércoles.
Una patrulla de paisano detectó una furgoneta que podía estar vinculada a la venta de este material, y una hora más tarde, los sospechosos abandonaron el lugar y se trasladaron hasta otra chatarrería del polígono Riu Clar, también en Tarragona. Desde allí salieron con un carrito lleno de catalizadores para cargarlos en su furgoneta.
Ante las contradicciones que explicaron sobre el origen de los materiales, los Mossos les detuvieron por un presunto delito de receptación, por lo que está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas. Por ahora, la investigación policial sigue abierta.
