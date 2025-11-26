Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Dos detenidos en Tarragona por intentar vender 34 catalizadores valorados en 20.000 euros

Los dos hombres, de 31 y 75 años, serán acusados de un delito de receptación

Catalizadores que intentaban vender

Catalizadores que intentaban vender / MOSSOS

Europa Press

Europa Press

TARRAGONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a dos hombres de 31 y 75 años que presuntamente intentaban vender 34 catalizadores de vehículos robados valorados en 20.000 euros en una chatarrería del polígono industrial Francolí de Tarragona, informan en un comunicado este miércoles.

Una patrulla de paisano detectó una furgoneta que podía estar vinculada a la venta de este material, y una hora más tarde, los sospechosos abandonaron el lugar y se trasladaron hasta otra chatarrería del polígono Riu Clar, también en Tarragona. Desde allí salieron con un carrito lleno de catalizadores para cargarlos en su furgoneta.

Ante las contradicciones que explicaron sobre el origen de los materiales, los Mossos les detuvieron por un presunto delito de receptación, por lo que está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas. Por ahora, la investigación policial sigue abierta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
  2. El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
  3. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
  4. Un piso 'colmena' donde viven los trabajadores del Camp Nou, desde dentro: 'Se creen que somos sus esclavos
  5. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  6. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se actúa ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  7. Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud
  8. Este será el futuro de las pensiones en 2045 y 2070 según el economista Manuel Álvarez: 'Entra la generación del 'baby boom' y el enfoque a 20 años es insuficiente

Steam Machine: ¿podrá competir con PS5 y Xbox Series X en rendimiento y precio

Steam Machine: ¿podrá competir con PS5 y Xbox Series X en rendimiento y precio

Dos detenidos en Tarragona por intentar vender 34 catalizadores valorados en 20.000 euros

Dos detenidos en Tarragona por intentar vender 34 catalizadores valorados en 20.000 euros

El abogado del Estado defiende la investigación a los Pujol con la denuncia de Álvarez y la confesión "barroca" del expresidente catalán

El abogado del Estado defiende la investigación a los Pujol con la denuncia de Álvarez y la confesión "barroca" del expresidente catalán

Descubren que el calentamiento global afecta mucho más a las regiones montañosas que a las tierras bajas

Descubren que el calentamiento global afecta mucho más a las regiones montañosas que a las tierras bajas

"Entré de botones y me retiro siendo director": se despide un histórico de la hotelería de Barcelona

"Entré de botones y me retiro siendo director": se despide un histórico de la hotelería de Barcelona

El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero

El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero

Consumo prohibirá los alimentos ultraprocesados en los menús infantiles en los hospitales

Consumo prohibirá los alimentos ultraprocesados en los menús infantiles en los hospitales

El Consejo del Poder Judicial declara la idoneidad de Peramato para asumir la Fiscalía General del Estado

El Consejo del Poder Judicial declara la idoneidad de Peramato para asumir la Fiscalía General del Estado