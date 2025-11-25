Reus estrenará la estación ferroviaria de Bellissens en 2026, con una inversión de 10 millones de euros

Las obras de la futura estación ferroviaria de Reus-Bellissens se encuentran el 40% de desarrollo y "avanzan según el calendario previsto". Así lo han afirmado este martes al mediodía el presidente de Adif, Pedro Marco, y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, que han confirmado que las nuevas instalaciones podrán abrir sus puertas en 2026 pero sin llegar a concretar la fecha definitiva. El nuevo equipamiento cuenta con una inversión pública de 10 millones de euros, la mayoría de los cuales aportados por Adif para la construcción de la estación, y el resto por parte del Ayuntamiento, para un paso subterráneo.

Se tratará de la segunda estación de Adif en la capital del Baix Camp, se situará en un punto intermedio entre las estaciones de Reus, en el norte de la ciudad, y la de Vila-seca (Tarragonès); y dará servicio a los trenes regionales y de Rodalies. Tal y como ha recordado la propia alcaldesa, las nuevas instalaciones responden a una demanda largamente reivindicada por los vecinos y que será posible por la colaboración entre el consistorio y Adif. Según datos de estudios internos de demanda encargados por la entidad estatal, se estima que la nueva estación registrará un tráfico de unos 1.400 viajeros diarios, que podrían llegar a los 3.500 en un horizonte a 30 años vista.

La infraestructura cuenta con dos proyectos separados. Por una parte, existe el aspecto ferroviario de la estación, con los servicios y las instalaciones, como marquesinas y los dos únicos andenes de los que dispondrá, cada uno de 220 metros de longitud. A su vez, estos andenes también estarán conectados por un paso inferior que contará con ascensores. También habrá una gran marquesina que cubrirá parte de las vías y los espacios para viajeros y que será "la seña de identidad de la estación".

Render de cómo será la estación de Reus-Bellissens en 2026. / Adif

Hasta el momento, las obras han cumplido con el movimiento de tierras, la construcción de los andenes y de los pasos inferiores, la colocación de un muro interior prefabricado. Los elementos de la línea aérea de contacto, las marquesinas y el propio edificio están a medio proceso de construcción. También se adecuarán las instalaciones de seguridad y se urbanizará el entorno perimetral "con una estética parecida a la de la estación", según ha explicado un técnico de Adif. Esta parte del proyecto cuenta con una inversión de 9,8 millones de euros por parte de la empresa ferroviaria pública.

El paso subterráneo

La segunda parte del proyecto es el paso subterráneo que deberá unir la avenida de Josep Pla, en el sur de Reus, con el campus Bellissens de la URV, el Hospital Universitari Sant Joan de Reus y el Tecnoparc por debajo de la propia estación. Mientras que el paso se realizó este pasado verano, ahora queda la construcción de una plaza con forma de anfiteatro en uno de los extremos del túnel.

La estación será "plenamente accesible" y se ha configurado como una terminal moderna, integrada mediante módulos arquitectónicos diferenciados que sumarán un total de 340 metros cuadrados de superficie. La finalización de las obras y la puesta en marcha de la futura estación está prevista " a lo largo del año 2026" pero ni Adif ni el Ayuntamiento de Reus concretan más la fecha.

Estas informaciones se han dado a conocer este martes durante una visita de obras del Ayuntamiento y Adif en la estación, menos de dos semanas después del anuncio de la Generalitat de invertir cerca de 20 millones de euros en la nueva estación de autobuses de Reus. Este equipamiento, que también se situará en el sur de la ciudad, formará parte del nodo de conexiones que, junto a la estación ferroviaria de Bellissens y al futuro TramCamp, será uno de los más importantes de la provincia.