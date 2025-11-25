La Diputació de Tarragona incrementa un 7% el presupuesto anual y en 2026 llegará a los 237'5 millones de euros

La Diputació de Tarragona contará en 2026 con un presupuesto consolidado de 237'5 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 6,8% respecto al ejercicio del 2025. Según el ente, las cuentas "están pensadas para reforzar la colaboración con las administraciones locales del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Baix Penedès, así como el tejido cultural y social". También incluyen 14'5 millones para el mantenimiento y mejora de la red viaria de la Diputació de Tarragona y 2'4 millones más para mejorar la gestión del ciclo del agua en los municipios.

Las cuentas se han presentado este martes en rueda de prensa, y está previsto que se aprueben en el pleno del próximo viernes 28 de noviembre con un amplio consenso de los grupos políticos de la corporación (ERC, PSC, Junts y PP). La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha afirmado que “este presupuesto cuenta con unas cifras ambiciosas y potentes que se han doblado respeto al 2015 y que han incrementado 100 millones respeto el 2017”. “Las cuentas consolidan y refuerzan aquellas líneas maestras que han marcado el rumbo del mandato 2023-2027, reafirmando nuestro compromiso con el mundo local, especialmente con los ayuntamientos, a quienes les llegan más recursos, de manera más ágil y más acompañada. Finalmente, ha recordado “el papel de la Diputació como motor y agente indispensable para el progreso de nuestro territorio, para ser un interlocutor próximo y eficaz”.

Por otro lado, el vicepresidente tercero y diputado delegado de Hacienda y Gestión Presupuestaria, Fran Morancho, ha destacado que “este presupuesto es el más alto de la historia de la Diputació de Tarragona” y ha recordado que “es un presupuesto riguroso y responsable que da la máxima prioridad a los municipios teniendo en cuenta el equilibrio territorial”. Finalmente, el portavoz adjunto del grupo político de Junts, Marc Rovira, ha agradecido en el gobierno de la Diputació la mano tendida y ha hecho patente que “estos presupuestos cumplen con el propósito de servir a los municipios y a la ciudadanía”.

Los proyectos más destacados

El proyecto con mayor incidencia en el presupuesto del 2026 es el Pla ImpulsDipta, que en 2026 cuenta con un presupuesto de 47'9 millones de euros. El nuevo modelo de concertación económica y asistencial de la Diputació con los ayuntamientos y entidades municipales descentralizadas que se puso en marcha en 2024 y que cuenta con una dotación total de 162 millones, después de la reciente incorporación de 15 millones. "El Pla ImpulsDipta se ha consolidado como una pieza clave para el buen funcionamiento de los ayuntamientos y como colaboradora esencial en proyectos e inversiones que contribuyen a la mejora del servicio a la ciudadanía", afirman desde el ente.

Por otro lado, el presupuesto dota con 2 millones las líneas de ayudas que se ponen a disposición de los ayuntamientos para resolver situaciones imprevistas y de emergencia causadas por fenómenos meteorológicos extremos o por incendios, a pesar de que esta partida se ampliará en función de las necesidades que surjan.

La mejora de la gestión del agua es otro de los aspectos destacados del presupuesto para el 2026, tanto en cuanto al proyecto impulsado por la Diputació para la diagnosis, mejora y digitalización del ciclo integral del agua en los municipios de menos de 20.000 habitantes que en fan una gestión directa (1'2 M€), como por las ayudas específicas que se ofrecen a los municipios para actuaciones relacionadas con este ámbito (1'2 M€). Además, el Pla ImpulsDipta también apoya a actuaciones de este tipo.

Tal como se ha explicado, la Diputació de Tarragona pone a disposición de los ayuntamientos, consejos comarcales y entidades de toda la demarcación un amplio programa de subvenciones para colaborar en el impulso de proyectos y de nuevas inversiones. El presupuesto dota inicialmente con un total de 20'7 millones de euros estas líneas de subvenciones en ámbitos como la cultura, la transición ecológica, la promoción económica, la promoción turística, el ámbito deportivo o el ámbito social, una cifra que se prevé ampliar durante el ejercicio 2026.

El mantenimiento y mejora de la red viaria de la Diputación de Tarragona, que cuenta con más de 1.100 km en todo el Camp de Tarragona, las Tierras del Ebro y el Baix Penedès, dispondrá inicialmente con un presupuesto total de 14'5 M€.