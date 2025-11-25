Adif cederá a Reus más de 4 hectáreas de vías al finalizar las obras del Corredor del Mediterráneo, en 2027

Adif cederá al Ayuntamiento de Reus la playa de vías que se encuentra cerca de la estación de trenes de la capital del Baix Camp, y lo hará cuando se terminen las obras del Corredor del Mediterráneo, previsto en 2027. Se trata de una gran explanada de más de 4'5 hectáreas, de las cuales el administrador de infraestructuras solo prevé quedarse el 5%, mientras que la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ya ha anunciado que ese espacio se destinará a crear "una gran zona verde" en el norte de la ciudad. El anuncio de Adif se ha hecho este martes, aprovechando una visita de obras a la futura estación ferroviaria de Reus-Bellissens, prevista para 2026.

El presidente de Adif, Pedro Marco, ha visitado Reus para firmar el protocolo de actuación con el Ayuntamiento para ceder la playa de vías de la ciudad. Esta se concreta en una zona de unos 46.000 metros cuadrados, unas 4'6 hectáreas, situada entre las avenidas de los Jocs Olímpics y del Comerç, en el norte de la ciudad. Según ha explicado Marco, ahora Adif iniciará un estudio para determinar cuántos metros del total necesita para operar en la ciudad a largo plazo, y por lo tanto, cuántos del total cederá al consistorio. El presidente de Adif calcula que se quedará solo con el 5% del total, por lo que entregará cerca de 4,37 hectáreas aproximadamente.

Por el momento, el administrador ferroviario utiliza este espacio para trabajos del Corredor del Mediterráneo, como el montaje de piezas, y por eso ha señalado la fecha de finalización de sus obras para entregar la playa de vías a Reus, por lo que el traspaso no será inminente. Adif apunta al año 2027 como la fecha límite de las obras del corredor, y por ende, de la cesión. Por su parte, la alcaldesa Guaita ha asegurado que las modificaciones urbanísticas y el proyecto que prevé realizar el Ayuntamiento son "largas y muy garantistas", por lo que los tiempos de Adif encajan.

La intención de Guaita es ubicar una "gran zona verde", aunque no descarta colocar la instalación de servicios, equipamientos o viviendas de protección oficial. La alcaldesa apunta a la colaboración de la ciudadanía para establecer la propuesta final pero asegura que no activarán los procedimientos hasta que Adif les comunique la extensión total del traspaso. Para Guaita, el protocolo firmado este martes con el administrador público es "un punto de partida, pero no el final".