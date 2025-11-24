Gastronomía
La Guía Repsol escoge Tarragona para la Gala de los Soles 2026, la primera que se celebrará en Catalunya
Sàmper afirma que la gastronomía "seguirá siendo un pilar en el futuro de Catalunya" más allá de la distinción de Región Mundial
El 16 de febrero, la ciudad acogerá más de 200 cocineros de toda España
Catalunya presenta medio centenar de actividades para darse a conocer como Región Mundial de la Gastronomía
La Generalitat de Catalunya y Guía Repsol, junto con la Diputació de Tarragona y los ayuntamientos de Tarragona, Reus y Alcanar (Montsià), han anunciado un acuerdo para acoger la Gala de los Soles 2026, que se celebrará en Tarragona el 16 de febrero en el Palau Firal i de Congressos, según han informado este lunes.
Así lo ha explicado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en un acto en la sala del Sarcòfag d'Hipòlit de la Torre del Pretori de Tarragona, junto con la directora general de Turismo, Cristina Lagé; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; y la directora de Guía Repsol, María Ritter.
"La celebración, por primera vez, de la gala Guía Repsol 2026 en Catalunya es una muestra de que la Región Mundial de la Gastronomía nos dejará un legado que consolidará nuestro liderazgo gastronómico", ha destacado Sàmper. Ha añadido que la gastronomía es "expresión de cultura, de identidad y de proyección de país", y ha avanzado que seguirá siendo un pilar estratégico para el futuro de Catalunya, en sus palabras.
Por su parte, Ritter ha hecho hincapié en que Catalunya es la comunidad con más Soles: "Aquí hay chefs que son un referente en el mundo y el compromiso con el territorio y la innovación son denominador común", ha dicho.
También han asistido la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el presidente del Patronato de Turismo de la Diputació de Tarragona, Enric Adell; el concejal de Promoción Económica, Innovación, Conocimiento y Mercados del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges; el alcalde de Alcanar, Joan Roig; y el director del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona, Javier Sancho.
Reus y Alcanar, subsedes
Los días de celebración arrancarán en Reus el domingo 15 de febrero con una fiesta de bienvenida a los galardonados que servirá para "calentar motores" antes de la ceremonia de entrega del día siguiente. Bajo el lema 'Sigamos probando cosas nuevas', la gala del lunes en Tarragona acogerá a más de 200 cocineros y cocineras procedentes de toda España, así como personalidades, instituciones y medios acreditados, en una cita que podrá seguirse también por streaming.
A las pocas semanas, será la localidad tarraconense de Alcanar, en las Terres de l'Ebre, la que tomará el relevo como sede de la entrega de los Soletes de primavera de 2026. Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, su propuesta apetecible y el buen ambiente.
