Tarragona aprueba los Presupuestos 2026 con los votos de PSC, Junts, Comuns y dos exconcejales de Vox

Tarragona tendrá las cuentas en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Por tercer año consecutivo, la ciudad contará contará con los presupuestos "en tiempo y forma" y el gobierno municipal, del PSC en solitario, podrá impulsar los cerca de 20 millones de euros de inversión prevista. Este viernes, el pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha dado luz verde a los Presupuestos 2026 por 16 votos a favor y 11 en contra, siguiendo la hoja de ruta trazada por el gobierno de Rubén Viñuales. El debate ha estado marcado por las acusaciones de la oposición a las prioridades del consistorio y a lo que consideraban una "escenificación innecesaria".

Los votos de Junts (2), En Comú Podem (2), de los dos concejales no adscritos, exmiembros de Vox, y de una concejala tránsfuga, anteriormente de Junts, han sido necesarios para aprobar, junto a los nueve votos del gobierno del PSC, los números económicos para el año que viene. El equipo de Viñuales ha hecho valer los apoyos de estos partidos prioritarios en un consistorio cada vez más fragmentado para llevarse uno de los trofeos más importantes del año, junto al contrato de la limpieza.

En contra, la oposición de ERC (6), PP (4) y Vox (1) ha sido insuficiente para tumbar unas cuentas que se han aprobado cinco semanas antes de su entrada en vigor, algo muy poco habitual en Tarragona antes del 2023. El debate no ha sido tan polarizado como el del año pasado por estas fechas, pero sí que ha reforzado la relación entre el gobierno municipal, los 'partidos amigos' y los concejales no adscritos y ha certificado el distanciamiento con el resto de la oposición.

Los presupuestos alcanzan la cifra de 235.946.033 euros, entre los cuales 19.480.120 euros destinados a inversiones. Las cuentas tarraconenses fijan las prioridades en patrimonio histórico, vivienda pública y urbanismo, sin abandonar la movilidad y la transición ecológica. El alcalde prácticamente no ha intervenido durante el debate de los presupuestos y en su lugar lo ha hecho la concejal de Hacienda, Isabel Mascaró (PSC), que ha asegurado que las cuentas "ponen a las personas al centro" y que "marcan el rumbo que debe tener la ciudad".

Los partidos del 'sí'

Entre los partidos que han apoyado los números, Junts se ha reivindicado como pieza clave en el consistorio a la hora de defender la oficina local de promoción del catalán. Su portavoz, Jordi Sendra, ha definido la nueva ordenanza de licencias y la lengua catalana, dos de los puntos acordados con el gobierno del PSC, como "imprescindibles". "Nuestro proyecto es trabajar incansablemente para los ciudadanos de Tarragona; defendemos una Tarragona del 'sí' al progreso", ha dicho Sendra, que no se ha ahorrado una pulla a ERC, a quienes ha acusado de "enfadosos".

De la derecha a la izquierda, desde En Comú Podem han puesto en valor que las cuentas se pondrán en marcha el 1 de enero y que "el consistorio funciona siempre". Para el portavoz Jordi Collado, los presupuestos "marcan el rumbo con prioridades en vivienda y la cultura como elemento transformador; y con acuerdos que se concretan con medidas con impacto en los barrios. El representante de los Comuns ha abanderado "la protección a las familias con acciones en movilidad, recursos sociales y rehabilitaciones arquitectónicas" y ha señalado que la ciudad debe poner "barreras" a las licencias turísticas.

Los tres concejales no adscritos que hay actualmente en el Ayuntamiento, dos exmiembros de Vox y una exmiembro de Junts, también han apoyado las cuentas. Para Javier Gómez, "el voto a favor no es un cheque en blanco ni un alineamiento político, sino conciencia política y un 'sí' semicrítico y vigilante". Y para Elvira Vidal, los números "cumplen los requisitos con mirada amplia, también en el día a día" de la ciudad.

Y los partidos del 'no'

En la oposición más contraria, Xavier Puig, de ERC, ha criticado al gobierno municipal por negar la segunda reunión de trabajo para tratar los presupuestos que asegura que fue cancelada por un cambio de agenda de la concejal de Hacienda: "Nos hubiera gustado tenerla". Reconoce cierta "predisposición" inicial para conversar sobre las cuentas que desapareció cuando los republicanos pidieron un documento de cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron con el gobierno municipal para los presupuestos de 2024. "Este es un gobierno sin palabra y el presupuesto no tiene rumbo ni ambición", ha dicho Puig. En el turno de respuesta, Mascaró ha asegurado que el gobierno "ha cumplido el 80%" de lo que pactó con ERC.

Por su parte, desde el PP, Maria Mercè Martorell ha situado "la brutal subida de impuestos" de 2023 como el argumento para estar en contra de las cuentas y ha lamentado que el consistorio no escuchó "las propuestas alternativas y muy realistas" que hicieron. "El gobierno no sabe llegar a acuerdos, la realidad es que desde el primer día ya existían los pactos con los partidos que hemos visto, esta ha sido una escenificación innecesaria", ha espetado. Desde Vox, Judit Gómez ha criticado los presupuestos por "ser continuistas" y ha reprochado a sus antiguos compañeros de partido ser "los portavoces del PSC".