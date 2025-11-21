El Govern comparte pautas de actuación en caso de emergencia con alumnos y profesores de Terres de l'Ebre

La Escola Maria García Cabanes de L'Aldea (Baix Ebre) ha sido el escenario de la presentación de la guía de Protecció Civil para casos de emergencia y situaciones de riesgo. Este viernes, las conselleres de Interior y de Educación de la Generalitat, Núria Parlon y Esther Niubó, han compartido con los alumnos y los profesores las pautas de lo que hay que hacer en episodios de peligro como inundaciones o temporales de nieve o viento, así como accidentes graves.

Tras los últimos episodios de intensas lluvias e inundaciones que se han vivido en las Terres de l'Ebre, el Govern ha escogido un centro escolar de L'Aldea para enseñar la guía de Protecció Civil y reforzar la conciencia y la autoprotección de la ciudadanía en unos equipamientos que considera "espacios seguros". La seguridad de los alumnos y del personal de los centros escolares e institutos representa una prioridad en estos casos para la Generalitat dentro de los objetivos de potenciar la capacidad de autoprotección de la sociedad y de una mejor preparación.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y responsable también de Protecció Civil, junto a la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, han asegurado que el Govern trabaja "de forma activa" en la evaluación de los riesgos y el refuerzo de protocolos de actuación en los centros educativos del Ebro que están situados en zonas inundables. El ejecutivo catalán tiene "localizados" los equipamientos que sufren estas situaciones de forma recurrente o que tienen un riesgo potencial: "Debemos tener protocolos muy claros en casos de riesgo muy concreto", ha dicho Niubó.

Para todos los centros de Catalunya

La consellera de Educación ha manifestado que "estar preparados para una amenaza que en cualquier momento nos puede exigir una reacción rápida es un tema de sentido común", y es en este punto en el que se han redactado las pautas de autoprotección presentadas hoy. "La guía nos va a dotar de unas bases para gestionar de la mejor forma posible estos episodios", ha asegurado Niubó, que ha señalado que su prioridad es que las direcciones de los centros no entiendan que "el Govern las deja solas" ante la gestión de las emergencias.

La guía presentada este viernes en L'Aldea está pensada para todos los centros de Catalunya y recoge las activaciones de los planes de Protecció Civil como el Neucat, el Inuncat y otros, referentes al riesgo químico, las ventadas o los seísmos; en general, riesgos que el cambio climático ha aumentado. El documento se ha elaborado de forma conjunta entre la subdirección en programas de la dirección general de Protecció Civil y el área de Prevención de Riesgos Laborales, y se enmarca dentro de los objetivos del Govern de "potenciar la capacidad de autoprotección de la sociedad a través de una mejor preparación ante los riesgos y las emergencias graves".

El objetivo de la guía es proporcionar pautas de actuación antes y durante la emergencia a los centros, a la vez que identificar los principales riesgos que hay que afrontar, las afectaciones más habituales y las medidas que hay que tomar para minimizar las consecuencias. En general, se busca que los centros tengan autonomía y se especifican consejos genéricos de autoprotección. Algunas de estas pautas son mantenerse informado sobre las recomendaciones de Protecció Civil en las redes sociales, adaptar la actividad del centro a las restricciones, informar proactivamente a las familias y, en caso de emergencia real, no avanzar la salida del alumnado excepto cuando las indicaciones oficiales así lo determinen.

Por su parte, la consellera Parlon asegura haber vivido desde el cargo hasta seis episodios de diferente impacto con la consiguiente activación de recursos, y ha remarcado la necesidad de introducir elementos constantes de mejora y evaluación en las pautas para hacer frente a los riesgos, "con mensajes claros y un lenguaje que se entienda". "Por eso, si lo tenemos recogido, ordenado y nos lo podemos mirar en el momento en el que no tengamos la emergencia, facilitaremos la gestión de los centros educativos", ha apuntado la titular de Interior, para quien la comunicación con las familias es un aspecto fundamental. "Queremos fomentar y fortalecer esta cultura de la autoprotección", ha dicho.

Equipamientos en zonas inundables

El Govern ha admitido algunos casos en Terres de l'Ebre en los que ya se han sufrido situaciones graves y con afectaciones en episodios anteriores de inundaciones, y ha reconocido que en algunos de ellos ya se había puesto sobre la mesa su traslado. Entre otros, hay los casos de las escuelas Horta Vella de La Ràpita, Rosa Gisbert en Masdenverge y L'Assumpció de Deltebre, todas en el Montsià. "Tenemos claro que hay equipamientos públicos, no solo centros educativos, que se encuentran en zonas inundables", ha dicho Niubó.

A raíz de las inundaciones del pasado mes de octubre, el Govern ha encargado un estudio concreto sobre estos casos. Las conselleras han apuntado que para resolver la situación será necesario implicar activamente el departamento de Territorio y la Agència Catalana de l'Aigua. "Es muy difícil desplazar el conjunto de equipaciones públicas de un terreno inundable a uno que no lo sería dentro de un mismo municipio", ha concluido la titular de Educación.