Encendido de luces de Navidad 2025 en Tarragona: fecha, horario y todas las novedades

Más de 200 actos para celebrar la Navidad es lo que ha organizado este año el Ayuntamiento de Tarragona. 'Por Navidad, todo es posible', es el lema escogido esta vez desde el encendido de las luces navideñas, a finales de noviembre, hasta la cabalgata de los Reyes Magos en enero de 2026. Este jueves, el consistorio ha presentado el programa de propuestas y las novedades más importantes, entre las que destaca que la plaza de la Font será el nuevo epicentro del primer día y en la que se instalará un árbol de Navidad.

La programación del Ayuntamiento se iniciará el 28 de noviembre con el encendido de luces de Navidad, en una gran fiesta creada para la ocasión, y se cerrará el 7 de enero. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presentado el cartel de la nueva edición navideña y ha dicho que "hablar de Navidad es hablar de infancia, de creer, de confiar en que cualquier cosa es posible estos días". La imagen es del ilustrador Marc Volpini, con una propuesta basada en la nostalgia de los recuerdos de la Navidad.

Cambio de ubicación de la fiesta de encendido

El punto de partida de los actos navideños en Tarragona será el próximo viernes, 28 de noviembre, a las 18:30 horas en la plaza de la Font, con la fiesta de encendido de las luces. El cambio de ubicación es una de las principales novedades de la programación, ya que antes se celebraba en la Rambla Nova. El acto contará con la participación del personaje de la Patge de la Llum, estrenada con éxito el año pasado, y se cerrará con la activación de las luces de toda la ciudad por parte de alumnos de los centros educativos de Tarragona, el alcalde y una representación de la corporación musical. También habrá música, caramelos e incluso pirotecnia.

Además del cambio de ubicación de la fiesta inicial, entre las novedades de esta edición destaca un Parque de Navidad infantil que seguirá la renovación iniciada el año pasado. La plaza Verdaguer tendrá un Ascensor Mágico que llevará a los visitantes a un mundo mágico, al lado de un árbol de Navidad y de un carrusel de caballitos.

También habrá los clásicos de la Fira de Navidad y la de Artesanía, ambas en la Rambla Nova y que este año ampliarán su espacio. Las calles se llenarán de conciertos, charangas, talleres y otros actos. Los espectáculos llegarán tanto a las calles del centro como a los barrios, y el Paseo de Les Palmeres junto con el Balcó del Mediterrani, ofrecerán varias figuras decorativas de grandes dimensiones. El 80% de las actividades serán gratuitas.

400.000 euros en iluminación navideña

El presupuesto destinado este año a la iluminación navideña es de 400.000 euros. Las luces se encenderán cada tarde desde el 28 de noviembre hasta el 7 de enero, en los horarios del alumbrado público y hasta la medianoche. Habrá unas setenta calles iluminadas, con una especial atención a la calle Unió, que se ha decorado con luces que recrean las que se instalaban hace 40 años. Los barrios de Tarragona repetirán la iniciativa de tener una propia fiesta del encendido de luces: Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, la Vall de l'Arrabassada, Torreforta, Bonavista, la Part Alta y el Barri del Port.

Actos tradicionales y culturales

Entre los actos más culturales, este año, habrá doble representación de los Pastorets de La Salle Tarragona el 27 y el 28 de diciembre, y los de la Golfa el 2 y el 3 de enero, ambas en el Teatre Tarragona. Antes, de la mano de Tarragona Cultura, del 20 al 26 de diciembre (excepto el 24) la magia del circo llegará a la Anella Mediterrània de Campclar bajo la gran carpa de la compañía Cirque Pardi, que ofrecerá su gran espectáculo Low cost Paradise.

El día 4 será el turno de un concierto con las tres suites de ballet más emblemáticas de Txaikovski: El Cascanueces, El Lago de los cisnes y La bella durmiente, bajo la batuta de Tomàs Gran y la Franz Schubert Filharmonia, en el Teatre Tarragona. También se reeditarán el Magatzem Reial, que se instalará en el Refugi 1 del Moll de Costa del 27 al 30 de diciembre, y el Cant de la Sibil·la (24 de diciembre), el Home dels Nassos (31 de diciembre) y la Cabalgata de los Reyes Magos (5 de enero).