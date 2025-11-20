Acuerdo entre PSC y Junts en Tarragona para invertir 11,8 millones en urbanismo, patrimonio y la oficina del catalán

Nuevo paso más cerca para que Tarragona tenga unos presupuestos municipales para el año 2026. Si este miércoles se presentó el acuerdo entre el gobierno local y los Comuns, con más de 10 millones de euros en inversiones en políticas sociales y viviendas, este jueves ha sido el turno de Junts, con un pacto de casi 11,8 millones. Lo han presentado en el consistorio el mismo alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), y los dos concejales de Junts, Jordi Sendra y Josep Manresa.

La votación de los Presupuestos 2026 será este mismo viernes, 21 de noviembre, y para la cual el gobierno socialista todavía no tiene todos los apoyos garantizados de forma oficial, ya que con los de Junts y En Comú Podem suman 13 votos, a uno de la mayoría absoluta del pleno. Este 2026, las cuentas ascienden a 236 millones de euros, lo que significa un 1,5% más que el anterior ejercicio.

El acuerdo al que han llegado Junts y el gobierno del PSC destaca 9,3 millones en inversiones en carpetas como el urbanismo y la mejora de los barrios de Ponent, del centro y de Llevant, así como casi 2,5 millones más, dentro del capítulo de gastos corrientes, entre los que hay la mejora de la apuesta por la lengua catalana y subvenciones a unas 20 entidades de la ciudad. Desde el consistorio apuntan que el paquete acordado "refleja la voluntad compartida de dar estabilidad institucional, garantizar la continuidad de los proyectos transformadores y responder a necesidades concretas de los barrios".

Lengua, urbanismo y patrimonio, las prioridades

El urbanismo, el patrimonio y el espacio público son las áreas más subvencionadas por el acuerdo con Junts. En este capítulo, destacan inversiones como la museización del Camí de la Fonteta, con 900.000 euros; la rehabilitación de la Quinta de Sant Rafael, con 800.000 euros; la rehabilitación del Mercat del Fòrum, con 250.000 euros; o 190.000 euros para el proyecto del Hostal del Sol. Se destinará 1,5 millones a los planes de asfaltado de la ciudad, más de 1 millón a pintar las escuelas públicas y otras inversiones en la rehabilitación de fachadas, la peatonalización de la Rambla Nova y los colectores de pluviales de la Part Baixa.

El acuerdo prevé también el impulso a dos planes especiales de usos, uno en la Part Alta y otro en la Part Baixa, así como la actualización del plan especial del casco antiguo, el centro cívico de los barrios de Llevant, el traslado de la OMAC a la antigua Facultad de Letras y la instalación de placas fotovoltaicas. Así mismo, hay reservados más de 163.230 euros a la eliminación de la gran población de aves que hay en la ciudad.

La carpeta de la cultura y la lengua también es una de las más beneficiadas del acuerdo, con una inversión de 100.000 euros a la Oficina de Promoció del Català. Hay subvenciones a 20 entidades de la ciudad, entre culturales, sociales y deportivas, entre las que destacan Dames i Vells, de 6.500 euros; las 'collas castelleras', de 247.000 euros; el mecenazgo del deporte, de 190.000 euros; y la Creu Roja, con 113.000 euros. También se destinará más de 1 millón de euros a la ampliación del presupuesto de la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació, que contiene Tarragona Ràdio.

Ya en el capítulo de la seguridad hay una partida de 385.000 euros para drones y cámaras de la Guàrdia Urbana de Tarragona; y en medio ambiente destaca una inversión de más de 1,2 millones en la renaturalización de la riera del barrio de la Móra y el frente marítimo.

Más compromisos

Entre las acciones que no cuentan con presupuesto, está el compromiso del gobierno local para impulsar una ordenanza de vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos; el protocolo de empadronamiento del servicio municipal de la vivienda, los chiringuitos de la playa del Miracle y una nueva ordenanza de licencias, entre otras. Y, al igual que el acuerdo con los Comuns, este también prevé mecanismos de seguimiento entre ambas formaciones, con mesas periódicas de trabajo para la supervisión de las actuaciones y su transparencia.

En la presentación del acuerdo, y a menos de 24 horas de la votación de los presupuestos, el alcalde Viñuales ha destacado que el pacto "pone a las personas, la cultura y el día a día en los barrios al centro" con unas cuentas que "dan estabilidad, impulsan proyectos y continúan transformando Tarragona con sentido de ciudad". Por su parte, el portavoz de Junts, Jordi Sendra, ha asegurado que "hoy más que nunca, Tarragona tiene liderazgo, autoestima y recupera ese orgullo tarraconense que son hace ser una capital desde todos los puntos de vista".