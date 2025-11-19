Tarragona conmemorará los 25 años de la declaración de la Unesco con "una auténtica fiesta mayor"

Tarragona lleva un año de celebración de Tarraco25, los actos de conmemoración del cuarto de siglo desde que la Unesco añadió el conjunto arqueológico romano de la ciudad dentro de la lista representativa del patrimonio histórico. El próximo domingo, 30 de noviembre, será el día del aniversario de la declaración, por lo que todo el fin de semana la ciudad se llenará de actos y celebraciones de recuerdo, en lo que el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento, Nacho García Latorre, define como "una auténtica fiesta mayor del patrimonio".

El objetivo inicial del programa de Tarraco25 con el que se impulsó hace un año era que "la ciudadanía redescubriera el patrimonio de nuestra ciudad, lo viviera con más intensidad y sobre todo recuperara la estima". Desde el consistorio han preparado un fin de fiesta con actos que llenarán los jardines del Camp de Mart los días 29 y 30 de noviembre, "recuperando el espíritu de fiestas mayores y del festival Tarraco Viva", con propuestas con danza, una exposición y un mapping, entre otros.

La gran fiesta de conclusión del año Tarraco25 será sábado 29 por la tarde y el domingo 30 por la mañana, y contará, además de actividades de todo tipo en los jardines, con dos grandes acontecimientos: por un lado, el sábado a las 18 horas en el Teatre Auditori del Camp de Mart con un acto institucional y la entrega del Premio Tarraco; y el domingo por la mañana, con una iniciativa única, uniendo Santa Tecla y Tarraco, donde el 'bestiari' y los 'gegants' visitarán el paseo Arqueológico.

García Latorre ha presentado las propuestas este miércoles en la Torre del Pretori, destacando que a lo largo de este año de celebración se han programado muchos actos en los espacios patrimoniales de la ciudad y donde se ha plasmado que “el patrimonio histórico se ha convertido en un magnífico escenario para la cultura ciudadana”. "Esta es una de las mejores maneras de celebrar el papel del patrimonio en la vida diaria de nuestra ciudad”, ha dicho el concejal.

Con el objetivo de que los espacios patrimoniales sean también espacios de encuentro festivo, se ha organizado una jornada de puertas abiertas, durante todo el fin de semana, en varios de los monumentos, como las Murallas y el Paseo Arqueológico, el Pretorio, el Circo y el Anfiteatro, entre otros. También habrá la oportunidad para hacerse el pase tarraconense 2026 para futuras visitas a los monumentos.

Acto institucional y festivo

De forma paralela a los actos en el Camp de Mart y a las puertas abiertas, el consistorio también ha organizado un acto institucional. Este será el sábado 29 de noviembre por la tarde en el auditorio y contará con la entrega del Premi Tarraco a la empresa Digivision y a Jose Antonio Muñiz en concreto, "por su trabajo excepcional de los últimos años sobre Ingeniería Romana y los trabajos en realidad virtual". También habrá el espectáculo 'Soy parte de ti, bajo la dirección de Marc Chornet y creado expresamente por la ocasión, que protagonizará una joven apasionada de la fotografía que descubre, a través de personajes, historias y paisajes que el patrimonio está en todas partes.

Ya el domingo 30 de noviembre por la mañana, el día del aniversario de la celebración, llegará la propuesta 'Santa Tecla y Tarraco', que será "un diálogo visual entre el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, que dará vida a ambos patrimonios con el 'bestiari' y los 'gegants' de la ciudad. Estos se instalarán en el Passeig Arqueológico de las murallas y se podrán visitar durante toda la mañana, sin música ni danzas, "invitando el público a reflexionar sobre la convivencia entre la piedra antigua y las figuras festivas que dan vida a la identidad tarraconense".