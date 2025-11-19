PSC y Comuns pactan en Tarragona invertir 10,8 millones de los Presupuestos 2026 en vivienda y políticas sociales

El Ayuntamiento de Tarragona ya ha convocado el pleno para votar los Presupuestos municipales del año 2026 para este mismo viernes, 21 de noviembre, y este miércoles ha presentado el primero de los acuerdos que deben hacerlos posibles. El gobierno municipal, del PSC, y En Comú Podem, en la oposición, han pactado más de 10,8 millones de euros en inversiones en unas 50 medidas de varias carpetas: vivienda pública, rehabilitación energética, accesibilidad y transporte, entre las más importantes. Los Presupuestos presentados son de 236 millones de euros.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), y los dos concejales de En Comú Podem, Jordi Collado y Toni Carmona, han escogido la Floresta, uno de los barrios de Ponent de Tarragona, como el escenario de la presentación del acuerdo. Los dos votos de los Comuns se suman a los nueve del gobierno del PSC, mientras que este jueves se hará público el acuerdo al que han llegado con los dos concejales de Junts, por lo que Viñuales solo necesitará un voto más en la votación del viernes para ganar los Presupuestos para el año 2026. La mayoría absoluta del pleno de Tarragona se sitúa en 14 concejales de los 27 totales.

El destino de los millones

El PSC y los Comuns han pactado 10.824.500 euros en un paquete de inversiones (los Presupuestos 2026 reservan 19,5 millones en inversiones) que contiene 50 acciones concretas dentro de cinco ámbitos. El más importante es la vivienda pública: se destinarán 4 millones de euros a la construcción de nuevos pisos de alquiler social en la calle Floresví Garreta, en la Part Baixa de la ciudad; así como 1,5 millones a la ampliación del parque de vivienda pública.

Se prevén ayudas a la rehabilitación energética y la accesibilidad incluidas dentro del Plan Integral de la Part Baixa. Esta es "una de las inversiones más potentes del mandato, ya que se trata de medidas para ayudar a las comunidades a la mejora de la climatización, los ascensores y la accesibilidad, lo que significa menos pobreza energética", ha dicho Collado en la rueda de prensa. El pacto del consistorio con los Comuns también apunta a la creación de una lista de locales vacíos para el comercio de proximidad, acciones para desarrollar la memoria democrática, acciones socioeducativas y programas de cooperación internacional.

En el capítulo de la movilidad, parte de la inversión se destinará al mantenimiento del precio del transporte público de la ciudad y a la renovación de la flota de autobuses. También se realizarán "actuaciones integrales" en los barrios de Bonavista, Sant Salvador y Torreforta, y la ampliación de los servicios de la línea L43 por la tarde. "Congelar tarifas es proteger a las familias y renovar la flota de autobuses es apostar por una movilidad más sostenible", han dicho desde los Comuns.

Primero con Comuns, después con Junts

A dos días del pleno de los Presupuestos, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reivindicado "la confianza y la colaboración en los presupuestos por tercer año consecutivo" con En Comú Podem. "Este acuerdo nos permite avanzar en medidas concretas en vivienda, políticas sociales, movilidad y transición ecológica, lo que garantiza una Tarragona más justa, verde e inclusiva", ha dicho. Por su parte, el portavoz de los Comuns en la ciudad, Jordi Collado, ha destacado el "modelo de oportunidades al abasto de todo el mundo y con una economía local cooperativa".

El acuerdo firmado por ambas fuerzas políticas también prevé la celebración mensual de reuniones entre las partes como canales de comunicación abiertos sobre las acciones para "garantizar la transparencia y la coordinación en la ejecución de las medidas". Este jueves será el turno de Junts, que también presentará su pacto con el gobierno municipal para asegurar su apoyo a los Presupuestos 2026.