Navidad 2025 en PortAventura: todas las novedades y espectáculos para cerrar el 30 aniversario

Del 22 de noviembre al 6 de enero el parque celebrará la época navideña con nuevos actos y una oferta adaptada

PortAventura World cumple 30 años: de parque "innovador" a resort turístico de primer orden

Arturo Mas-Sardà, presidente de PortAventura, en el acto del 30 aniversario: "El parque no está en venta"

Desfile de Navidad en PortAventura World.

Desfile de Navidad en PortAventura World. / Portaventura

La llegada del frío marca el inicio de una de las temporadas más especiales en PortAventura World, impregnando cada rincón del resort del espíritu navideño. Este año, la temporada de Navidad en el parque de atracciones se iniciará el 22 de noviembre y se alargará hasta el 6 de enero de 2026, convirtiéndose en un paraíso festivo en el que disfrutar de nuevos espectáculos, luces y personajes para sorprender por igual a grandes y pequeños.

La temporada navideña adquiere un significado especial como última gran cita festiva del 30 aniversario del resort. Para despedir este año tan significativo y lleno de emoción, PortAventura World estrena un nuevo espectáculo bajo el nombre Circo de Navidad. Una historia cargada de ilusión y superación que sigue a una joven de un pequeño pueblo a descubrir su vocación artística gracias a la llegada del circo. La música, la luz y el talento transforman el escenario en una oda al poder de los sueños que rescata la elegancia y nostalgia de la tradición circense por Navidad.

Principales novedades

Cada atardecer a partir de este sábado, el área de la Mediterrània cobrará vida con un momento muy especial: la encendida de luces de PortAventura Park. Un espectáculo que transformará el parque con una atmósfera de luz y color para despedir el día de una forma única. Desde China hasta el Far West, la Navidad se abre camino en PortAventura World celebrando esta fecha tan señalada. Para ello este año como novedad los visitantes podrán disfrutar de una experiencia navideña al más puro estilo mexicano, mediante la recreación de una pedida de posada con versos típicos, canciones festivas y baile, que invita a los visitantes a celebrar la Navidad Mexicana.

Una oferta a la que se suman los ya clásicos del resort para esta época del año, como El Bosque Encantado, con nuevos elementos temáticos y Papá Noel, o el gran desfile de cierre Christmas Parade, que convierte cada fin de jornada en un festival de luces y colores. Además, la oferta gastronómica vuelve a transformarse para estas fechas, con menús especiales navideños y el dinner show familiar de La Posada de los Gnomos. Los hoteles del resort también se convierten un año más en hogares navideños en los que vivir las fechas más destacadas de estas fiestas con decoración especial y experiencias completas.

Noticias relacionadas y más

Con más de 40 días de celebración en los que disfrutar de las luces al caer el sol, PortAventura World consolida la Navidad como una de sus grandes épocas del año. Un cierre por todo lo alto para un año lleno de recuerdos y momentos inolvidables rememorando sus 30 años.

