Tortosa reclama más conexiones ferroviarias con Tarragona y Barcelona tras la finalización de las obras del corredor sur

A cuatro días de la puesta en marcha de los nuevos horarios y la recuperación de las líneas del corredor sur perdidas con las obras en la demarcación de Tarragona, este martes el alcalde de Tortosa ha reclamado al Govern de la Generalitat la habilitación de más conexiones ferroviarias con las capitales. Desde Terres de l'Ebre consideran "inaceptable" que las mejoras tras las obras ferroviarias no hayan tenido en cuenta la ciudadanía del sur de Catalunya.

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha reclamado dos trenes semidirectos a Tarragona y a Barcelona a través de la línea R16 de Rodalies, tras la finalización de las obras que Adif ha estado ejecutando el último año en Roda de Berà, Sant Vicenç de Calders y Castelldefels. Jordan recuerda que las obras de mejora de las infraestructuras han dado paso a una mayor oferta de los servicios regionales del sur y de Rodalies del Camp de Tarragona, como se anunció la semana pasada con la recuperación de las líneas RT1 y R13 así como una mayor frecuencia de paso entre Tarragona y Barcelona. Estos servicios se pondrán en marcha este próximo sábado, 22 de noviembre.

En este sentido, el alcalde de Tortosa reclama más servicios entre el sur y ambas capitales, ya que lamenta que la mejora de la conexión no ha tenido en cuenta las Terres de l'Ebre. "Después de la ejecución de las obras, que han supuesto una inversión importante y la mejora del Corredor Mediterráneo, no es aceptable que las Terres de l'Ebre no tengamos mejora alguna en la oferta de transporte ferroviario", ha dicho Jordan después de una reunión con la Subdirecció General de Transport Ferroviari de la Generalitat.

Además del incremento de la R16 con dos servicios semidirectos desde Tortosa a Tarragona y Barcelona, el alcalde también ha reclamado un tren Avant, de alta velocidad, que tenga llegada a Barcelona antes de las 8:00 horas de la mañana, así como una modificación horaria que permita llegar a primera hora a la capital catalana con la R16.

Desde el Ayuntamiento de Tortosa recuerdan que el consistorio ya tiene aprobada una declaración institucional reclamando la ampliación del servicio Avant entre la ciudad y Barcelona, con cuatro frecuencias diarias de ida y vuelta, así como la parada de dos Euromed en la estación de L'Aldea (Baix Ebre).