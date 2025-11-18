La prórroga de Almaraz podría posponer el cierre de las centrales nucleares catalanas

Efecto dominó en la más que posible prórroga que el Gobierno central activó este pasado lunes con la central nuclear de Almaraz (Extremadura) y que podría llegar a Catalunya con el aplazamiento de las fechas de cierre de las tres plantas de Ascó y Vandellós (Tarragona). ANAV, la empresa que gestiona las plantas atómicas catalanas, quiere que el proceso que está siguiendo la central extremeña se replique en las catalanas, cuyas fechas de vencimiento se sitúan entre los próximos cinco y diez años; y asegura que las plantas se encuentran en "perfectas condiciones técnicas" para seguir funcionando más allá de las cuatro décadas que han cumplido este 2025.

La Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) es la empresa que gestiona las tres plantas situadas en las comarcas de la Ribera d'Ebre y el Baix Camp. Este martes, durante el encuentro que organiza anualmente con medios de comunicación, ha revelado que cada vez ve con mejores ojos la posibilidad de mantener en funcionamiento las centrales nucleares más allá de las fechas anunciadas de cierre y ha reiterado que están preparados técnicamente para hacerlo. El director general de ANAV, Paulo Domingues, señala la petición de los propietarios de la central de Almaraz al gobierno español como una "buena noticia", y apunta a seguir los pasos para ampliar la vida útil de las plantas catalanas.

Justamente este pasado lunes, el Ministerio para la Transición Ecológica envió al Consejo de Seguridad Nuclear la petición de aplazamiento de la fecha de cierre de tres empresas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, sobre la central extremeña. La planta tiene dos reactores, cuyas fechas de desconexión están previstas para noviembre de 2027 y de 2028, aunque la prórroga las podría demorar hasta el año 2030.

Expectación y prudencia

En este sentido, Domingues se muestra a la expectativa de los trámites del Consejo de Seguridad Nuclear, "esperando a ver la reacción del poder político". Ya ha señalado que los tres reactores nucleares situados en la demarcación de Tarragona se encuentran "en perfectas condiciones técnicas" para continuar actuando más allá de las respectivas fechas previstas para finalizar sus actividades: sobre el papel el gobierno central calcula cerrar Ascó I en octubre de 2030, Ascó II en octubre de 2032 y Vandellós II en febrero de 2035. Sin embargo, el director general de ANAV es prudente, todavía no ha anunciado cuando se podría presentar formalmente la petición de prórroga y reconoce que es una decisión que no está a su alcance.

Precisamente, este pasado octubre se cumplieron 40 años desde que la central de Ascó II se puso en funcionamiento, activando las operaciones comerciales cinco meses más tarde, en marzo de 1986. La central de Ascó I también supera las cuatro décadas de vida útil, "igual que muchas otras centrales nucleares del mundo", señalan desde ANAV. Domingues ha aprovechado para recordar que, para una hipotética quinta década de operaciones, sería necesaria una revisión periódica de seguridad, una inspección que ahora las instalaciones deben pasar al inicio de cada ciclo autorizado de operación cada diez años. En el caso de las centrales de Catalunya, este proceso se superó por última vez en 2020 y en 2021.

ANAV también ha anunciado la inversión de entre 90 y 100 millones de euros que aplica cada año al conjunto de las tres centrales nucleares "para mejorar su seguridad y su fiabilidad", además de impulsar un proceso de "relevo generacional". Según datos facilitados por la empresa, la plantilla está integrada por 865 profesionales a los que hay que sumar más de 1.000 personas de empresas externas. Esta cantidad se duplica en los periodos de recarga de las plantas.

El apagón del 28 de abril

Las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II, que en 2024 produjeron el 59% de la energía consumida en Catalunya, han operado a lo largo de este 2025 "de manera ininterrumpida con la excepción de la parada automática provocada por la caída de frecuencia en la red eléctrica del 28 de abril y de las dos paradas por recarga programadas para este 2025". En cuanto a las paradas, la primera se realizó en la CN de Ascó II entre los meses de mayo y junio; y la segunda se está llevando a cabo en Vandellós II desde el mes de octubre.

Durante el apagón eléctrico que afectó a toda España el 28 de abril, las tres centrales se pararon de forma automática y tardaron unas horas en reactivar las operaciones con normalidad. Según apunta ANAV, la caída de la frecuencia en la red eléctrica "frenó el conjunto turbina-alternador de los tres grupos, transfiriendo parte de su energía cinética a la red". Con la parada, los sistemas de seguridad de las centrales "actuaron tal y como está previsto" y las plantas pasaron a ser alimentadas por los generadores diésel. Vandellós II volvió a producir energía en la tarde del 29 de abril y Ascó I, a la mañana siguiente. Por su parte, Ascó II permaneció parada para iniciar la 29ª recarga de combustible, programada para pocos días más tarde.