Figa Flawas y La Fúmiga, entre los nominados de los Premis ARC 2025 que se entregarán por primera vez en Tarragona

Este miércoles Tarragona será la sede, por primera vez, de la entrega de los Premis ARC, la XXIII edición de los premios de la Indústria Musical del Directe que entrega anualmente la Associació Professional de Representants, Promotors y Mànagers de Catalunya (ARC). La gala tendrá lugar en el Teatre Tarragona, este 19 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, previa recepción de las autoridades, los artistas y los profesionales nominados.

La gala en Tarragona tiene el claro objetivo de "descentralizar y equiparar culturalmente el territorio catalán para garantizar el acceso a la cultura por igual a toda la sociedad catalana", según apuntaba la presidenta de ARC, Raquel Bassas, durante la presentación de la nueva edición y de las novedades. Los ganadores de esta edición se darán a conocer a lo largo del acto del Teatre Tarragona de este miércoles.

Los nominados de la XXIII edición

Entre los y las nominadas a los Premios ARC 2025, en la categoría de artista o grupo emergente hay Svetlana, Pitxorines, gavina.mp3 y Ouineta; en la mejor gira de artista o de grupo de jazz, música clásica o tradicional, hay Belén Bandera, Judit Neddermann & Pau Figueres, KamBrass Quintet y Grabu. En la categoría de mejor gira de artista o grupo: LIA KALI, los Figa Flawas, Buhos y La Fúmiga; y en la mejor gira de grupo o artista familiar están La Menuda-Madame Lumière, LA COLLA PIRATA, L'Agència Secreta y Xiula.

En la categoría de mejores giras de grupos de versiones o tributos hay Piratas Rumbversions, ABBA THE NEW EXPERIENCE, COLDDAY y La Reina del Pop - Tribut a La Oreja de Van Gogh; en la mejor gira de orquesta: ZAMBA SHOW, Mediterranea, Orquestra Saturno y Vancouver Orquestra; y en la mejor gira internacional de grupo o artista, estarán EL PONY PISADOR, MARUJA LIMÓN, Las Karamba y JUANTXO SKALARI & LA RUDE BAND.

En la categoría de mejor periodista o programa musical están nominados 'Sona en Català', de Ràdio Silenci;, la periodista Sílvia García de Tarragona Ràdio; el periodista Nando Cruz y Les Golfes de Gelida. Y entre la mejor programación de fiestas mayores, la ciudad de Tarragona también será la protagonista, al ser Santa Tecla una de las programaciones nominadas, junto a las fiestas de Castellar del Vallès, de Calella y de Monells. Todas las nominaciones se pueden consultar en la página web de ARC.

Novedades de la Gala de los Premis ARC 2025

Entre las principales novedades de la gala de este miércoles, destaca la comunicadora ebrense Mar Grifoll,que será la presentadora del acto en Tarragona. La ceremonia contará con cuatro actuaciones musicales en directo: LECOCQ; Flashy Ice Cream; Kelly Isaiah i OKDW, así como con la participación de destacadas figuras de la indústria musical y de la cultura catalana.